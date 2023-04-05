iPhone 17'den iPhone 19'a: iPhone'ların ekran yolculuğu ortaya çıktı!

Apple, iPhone serileriyle akıllı telefon dünyasına adeta yön veriyor. Öyle ki birçok kişi için telefon deyince akla ilk iPhone geliyor. Son olarak Dynamic Island özelliğini tüm dünyaya duyuran şirket, önümüzdeki yıllar için planlarını oluşturdu.

iPhone 17 Pro modelleri, ekran altı Face ID özelliğine sahip olacak

Önemli kaynaklar bu yılın son çeyreğinde sahne alması beklenen iPhone 15 serisine odaklanmış durumda. Ancak Ross Young isimli kaynak, şirketin önümüzdeki yıllarda kullanacağı ekran özelliklerine ilişkin bir bilgi paylaştı. Buna göre iPhone 17 Pro modelleri ekran altı Face ID özelliği ile gelecek.

Daha önce bazı sızıntı bilgiler bu özelliğin iPhone 16 Pro ile geleceğini söylüyordu. Kaynak "sensör sorunları" nedeniyle bu özelliğin bir sonraki seriye taşındığını belirtti. Ekran altı Face ID özelliği iPhone 17 Pro modelleri sahne alacak ve iPhone 19 Pro modellerine kadar devam edecek.

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Ekran altı Face ID özelliği, Galaxy Z Fold 3'ün yanı sıra ZTE ve Oppo gibi bazı akıllı telefon üreticilerinde de mevcut durumda. iPhone'un da bu özelliğe gelmesiyle serilerde birçok kişi tarafından "sorun" olarak görülen çentik tasarımından da vazgeçilebilir. Modellerin tam ekran bir tasarıma geçebileceği belirtiliyor.

Apple, iPhone'larda ekran altı kameralar için de yoğun uğraş veriyor. Ancak görünen o ki şirketin önünde önemli engeller var. İlk olarak ekran altı kameranın en fazla 4 Megapiksel olabileceği belirtiliyor. Son seride 12 Megapiksel kullanıldığını göz önünde bulundurursak bu durum oldukça büyük bir düşüşe sahne olacağı anlamına geliyor.