Huawei Mate 60 Pro Avrupa'da Satışa Çıkmayacak

ABDyaptırımlarınıngölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Mate 60 Pro modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki şirketin yaptırımlardan sonra gelen ilk 5G'li telefonu olan cihazı Avrupa'da satışa çıkacak mı? Bu kritik ayrıntı kısa bir süre önce belli oldu.

Huawei Mate 60 Pro Avrupa'da satılacak mı?

Huawei'nin geçen günlerde sessiz sedasız vitrine çıkardığı Mate 60 Pro Çin'de CNY 6,999 (25.555 TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Özellikle 5G desteğiyle dikkatleri üzerine çeken cihaz, şirketin açıklamasına göre maalesef Avrupa'da satışa çıkmayacak.

Bilindiği üzere Çinli üreticinin GMS (Google Mobil Hizmetleri) ve 5G'nin olmamasına rağmen önceki Mate serisi modelleri Türkiye dahil küresel pazarlarda satışa çıktı. Ancak görünen o ki son modellerle birlikte işler bir nebze olsun değişecek.

12 GB RAM, 1 TB depolama ve dahası: Huawei Mate 60 tanıtıldı!

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mate 60 Pro modelinin teknik özellikleri şöyle;

İşlemci Kirin 9000sGPU BilinmiyorRAM Belleği 12GBDepolama 256GB/ 512 GB/ 1TBBatarya 5.000 mAh 88W kablolu ve 50W kablosuz şarjEkran 6,82 inç LTPO OLED, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızıÖn Kamera 13 MPArka Kamera 50 MP ana + 12 MP Ultra geniş açılı kamera + 48 MPİşletim Sistemi HarmonyOS 4.0

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