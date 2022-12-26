FreeBuds 4i'nin halefi olan, etraftaki her şeyi yok eden Huawei FreeBuds 5i inceleme videosu ile karşınızdayız.

Huawei, en yeni TWS kulaklıkları ve geçen yılki FreeBuds 4i'nin halefi olan FreeBuds 5i modelini geçtiğimiz yaz tanıttı. Bugün ise etraftaki her şeyi yok eden Huawei FreeBuds 5i inceleme videosu ile karşınızdayız.

Huawei FreeBuds 5i inceleme

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Huawei FreeBuds 5i, kulaklığın tam olarak oturduğundan emin olmak için kulak kanalına tam oturur. Silikon kulaklık başlıkları ile hafif bir tasarıma sahiptir. Kulaklıklar, 42 dB'ye kadar birleşik aktif gürültü engelleme özelliği sunar. Kulaklıklar çıkarıldığında oynatma duraklatılır ve tekrar takıldıktan sonra devam eder. Oynatma/duraklatma ve aramaları yanıtlama veya sonlandırma gibi şeyler için kulaklığın yan tarafındaki dokunmatik kontrollerle kontrol edilebilirler.

Ayrıca FreeBuds 5i, ilk eşleştirmeden sonra akıllı telefonla otomatik olarak eşleşir. Müziği Oynat/Duraklat ve Çağrıları Cevapla/Bitir için dokunma kontrolüne sahiptir. Müziği çalmak/duraklatmak/değiştirmek veya aramalar için sol veya sağ kulakiçi kulaklıklara iki kez dokunabilirsiniz. Aktif Gürültü Önleme (ANC), tomurcuklardan birine uzun süre basılarak etkinleştirilebilir.

Pil ömrüne gelince, Huawei FreeBuds 5i, kulaklıklarda 55mAh pillere ve şarj kutusu için minimum 410mAh kapasiteye sahip. Şirket, kulaklıkların ANC özelliği kapalıyken 28 saat, ANC açıkken ise şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 18,5 saat dayanabileceğini iddia ediyor.

ANC olmadan 7,5 saate kadar ve ANC etkinken altı saate kadar pil ömrü sunarlar. Kutunun içindeyken kulakiçi kulaklıkların şarj olması bir saat sürerken, kutunun şarj olması 110 dakika sürüyor. FreeBuds 5i, 10 mm dinamik sürücülere sahiptir ve Hi-Res Wireless sertifikalıdır. Son olarak, kulaklıklar bağlantı için Bluetooth v5.2'yi destekler ve IPX 4 suya dayanıklıdır.