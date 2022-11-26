Hırsızlar sevinecek! ABD ambargo kapsamını genişletiyor

ABD, Çinli teknoloji şirketlerine uyguladığı ambargonun kapsamını genişletti. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin menşeili bazı markaların kamera ve telekomünikasyon teknolojilerini ambargo listesine eklediklerini açıkladı.

ABD, ambargo listesine Çinli kamera üreticilerini de ekledi

Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera ve Dahua başta olmak üzere bazı Çinli teknoloji şirketleri ürettikleri kamera ve telekomünikasyon ürünlerini ABD'ye ihraç edemeyecek. FCC yetkilisi Brendan Carr, bazı teknolojik ekipmanların "kabul edilemez bir ulusal güvenlik riski" oluşturmasından dolayı ambargo uygulayacaklarını ifade etti.

FCC başkanı Jessica Rosenworcel ambargodan etkilenen şirketler için, "Casusluk riskini azaltmak için pazarlama veya satış konusunda hangi önlemleri alacaklarını açıklamaları gerekiyor. Şirketler, FCC komisyonunu ikna edene kadar tüm telekomünikasyon ve kamera ekipmanlarının dondurulacak." dedi.

İngiltere'den yarı iletken üreticisine "Çin" ambargosu

Şirketler, kameraları sadece son kullanıcıya ve küçük işletmelere pazarlamayı kabul etmeleri halinde yasaktan muaf tutulacak. Çinli üreticilerin, kamu kuru ve kuruluşlarına ürün satışının mümkün olmayacağını duyruldu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan belgelere göre Apple, YMTC'den tüm iPhone'lar için gereken çiplerin yüzde 40'ına kadar satın almayı düşünüyordu. Şirket, ABD hükümeti tarafından uygulanan baskı nedeniyle farklı tedarikçilere yoğunlaştı.

Biden yönetiminin Çin'e yönelik kapsamlı ihracat kontrolleri, teknoloji firmalarının zor duruma düşmesine neden oluyor. Analistler, ABD hükümetinin yarı iletkenler başta olmak üzere önemli teknolojilerin ülke içerisinde geliştirilmesi için baskı kurduğunu belirtiyor.

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