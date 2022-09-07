Herkes iPhone 14'in fiyatını merak ederken, Apple eski ürünlere de zam kararı aldı
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Apple, "Far Out" isimli etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Apple'nin son telefon modeli iPhone 14'ün Türkiye'de 57 bin TL'ye varan fiyatlarla satışa çıkacağının öğrenilmesinin ardından eski iPhone fiyatları da merak konusu oldu. Ancak iPhone, eski ürünlere de zam kararı aldı.
Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi.
Merakla beklenen tanıtım sonrası yeni iPhone'ların fiyatları da belli oldu. iPhone 14'ler yurt dışında 799 dolardan, iPhone 14 Plus'lar 899 dolardan, iPhone 14 Pro'lar 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max'ler 1099 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'leri Türkiye fiyatları ise bir hayli cep yakacak. Türkiye'de en yüksek iPhone fiyatı, 57 bin 199 TL ile iPhone 14 Pro Max oldu.
Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. iPhone 13, iPhone SE, AirPods 2.nesil ve AirPods 3. nesil ve AirPods Max gibi ürünlerin fiyatının yükseldiği görüldü.
128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL
256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL
512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL
128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL
256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL
512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL
64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL / yeni fiyatı: 16.999 TL
128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL / yeni fiyatı: 18.299 TL
256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL / yeni fiyatı: 20.899 TL
64 GB - önceki fiyatı: 20.999 TL / yeni fiyatı: 24.999 TL
128 GB - önceki fiyatı: 21.999 TL / yeni fiyatı: 26.299 TL
256 GB - önceki fiyatı: 23.999 TL / yeni fiyatı: 28.899 TL