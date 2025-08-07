Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Gümüşhane'de dev bir halkayla uçtuğu görülen helikopter, halk arasında "define arıyor" söylentilerinin yayılmasına neden oldu. Gerçek kısa sürede ortaya çıkarken, helikopterin Maden Teknik Arama'nın "Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları" projesi kapsamında kullanıldığı ve bölgenin metalik maden potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla havadan veri topladığı öğrenildi.

Gümüşhane'de büyük bir halkayla görülen helikopterin sırrı çözüldü. "Define arıyor" söylentilerine neden olan helikopterin Maden Teknik Arama'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Helikopterin Maden Teknik Arama'nın (MTA) "Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları" projesi kapsamında kullanıldığı anlaşıldı.

MADEN POTANSİYELİ İÇİN HAVADAN VERİ TOPLADI

Bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülenen helikopterin özel jeofizik sensörlerle donatıldığı ve bölgenin metalik maden potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla havadan veri topladığı ortaya çıktı. Toplanan bilgiler sayesinde maden ruhsat alanlarının iki ve üç boyutlu modelleri oluşturulduğu öğrenildi.

"HAVADAN RÖNTGEN" İŞLEVİ GÖRÜYOR

Söz konusu teknolojinin, yeraltındaki maden yataklarını tespit etme konusunda adeta "havadan röntgen" işlevi gördüğü belirtildi. Türkiye'de 2025 yılında toplam 15 bin 250 kilometrenin havadan jeofizik araştırması da yapılacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

Tüm dünyayı etkileyecek hamleyi yaptı! Milyarlarca dolar ABD'ye akacak
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

ormanları yakmalarının sebebı anlaşıldı sanırız akmhpli oyverenlerın oyunu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Yani ne arıyor! tabiki define arıyor, dağları, ovaları yok etmek için uğraşyorlar,başak bir amaç yok, yağmalamaktan başka işleri nedir?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

doğru define arıyormuş ya la yaktınız ağaçları rahat arayın. hırsızlıktır bu saray ve ceplerine para lazım kralcıkların.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Değişik yoku bu olsa gerek. Maden aradığına göre her şetçyw sinyal verrmeyevv3k ya. O bölgede oturanlar uyanık olacaklar. Gelen alıp gitmesin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
