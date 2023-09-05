Hangzhou Asya Oyunları'nda Son Teknolojiler
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenecek Hangzhou Asya Oyunları'nda son teknolojiler deneyimlenecek. Yapay zekalı kamera, ses tanıma ve gerçek zamanlı çeviri teknolojileri gibi yeniliklerle sporcular ve ziyaretçiler keyifli bir deneyim yaşayacak.
1. Hangzhou Asya Oyunları köyünden çeşitli manzaralar
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenecek Hangzhou Asya Oyunları son teknolojileri benimseme konusunda öncülük ediyor. Xinhua muhabirleri, Hangzhou Asya Oyunları'nda kullanılacak son teknolojileri deneyimledi.
Bu yapay zekalı kamera, favori sporcunuzla "fotoğraf çekmenize" olanak sağlıyor. Aynı zamanda fotoğrafı kartpostal olarak bastırıp arkadaşınıza postalayabilirsiniz.
Ses tanıma ve gerçek zamanlı çeviri teknolojilerine sahip bu telefon, yabancılarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmanıza olanak tanıyor.
Bu kürek makinesi ise Batı Gölü'nün güzel manzarasının tadını çıkarırken kürek çekme pratiği yapmanızı sağlıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)