Hangzhou Asya Oyunları'nda Son Teknolojiler

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenecek Hangzhou Asya Oyunları'nda son teknolojiler deneyimlenecek. Yapay zekalı kamera, ses tanıma ve gerçek zamanlı çeviri teknolojileri gibi yeniliklerle sporcular ve ziyaretçiler keyifli bir deneyim yaşayacak.