Google, Pixel Watch 2'yi tanıttı

Google, Made by Google etkinliğinde yeni akıllı saati Pixel Watch 2 modelini tanıttı. Serinin ikinci modeli; fitness takibi, pil ömrü ve Google uygulamalarıyla entegrasyon gibi temel özelliklerde büyük yükseltmeler vaat ediyor. Ayrıca fiyatı da Watch Series 9'a göre daha uygun.

Google, Made by Google etkinliğinde yeni akıllı saati Pixel Watch 2 modelini tanıttı. Serinin ikinci modeli; fitness takibi, pil ömrü ve Google uygulamalarıyla entegrasyon gibi temel özelliklerde büyük yükseltmeler vaat ediyor. Ayrıca fiyatı da Watch Series 9'a göre daha uygun.

Google Pixel Watch 2 özellikleri ve fiyatı

Pixel Watch 2, sağlık ve fitness alanındaki özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen takibi için çok daha gelişmiş sensörlere yer veriyor. Ayrıca stres seviyesini ölçmeye yardımcı olmak için Fitbit saatlerinde bulunan cEDA sensörü ve cilt sıcaklığı sensörlerine sahip.

Google, pil ömründe de artışa gittiğini ifade etti. Pixel Watch 2'nin 306mAh boyutunda bir bataryaya sahip olduğunu, Always on Display açıkken bile tüm gün kullanılabileceğini iddia etti. Bu, yarım gün dayanmakta zorlanan ilk modele göre önemli bir artışı temsil ediyor. Google ayrıca yüzde 50 şarja sadece 30 dakikada ulaştığını bildirdi.

123132132

Pixel Watch 2'nin donanım açısından da güçlendiğini belirtelim. 2GB RAM ve Qualcomm Snapdragon Wear 5100 yonga setinden gücünü alan akıllı saat, saat kadranında Google Meet ve Gmail entegrasyonu sunacak.

Google'ın tasarım konusunda değişikliğe gitmeğini görüyoruz. Pixel Watch 2, ilk modeldekine benzer şekilde, 41 mm'lik ekrana ve 12,3 mm'lik kalınlığa yer veriyor.

349 dolardan başlayan fiyattan ABD'de ön siparişe açılan Pixel Watch 2, önümüzdeki haftadan itibaren raflardaki yerini alacak. Ancak ülkemize gelme olasılığının düşük olduğunu hatırlatalım.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!