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Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu

Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu
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Garanti BBVA mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" mesajıyla karşılaşıyor. Garanti BBVA konuya ilişkin, "Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetinde 2 Mayıs itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, uygulamaya giremediklerini ve hata mesajıyla karşılaştıklarını bildirdi.

HATA EKRANI

Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştı.

Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu

"SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan D:

Umarım hesaplarımızı sıfırlamazlar...

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Haber YorumlarıEgezen:

kim bilir kaç kişi mağdur oldu

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yastik altina koymayin, bankaya yatirin... yatirin ki, kendi paranizla rezil olun...

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