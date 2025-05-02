Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sorunu

Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetinde 2 Mayıs itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, uygulamaya giremediklerini ve hata mesajıyla karşılaştıklarını bildirdi.

HATA EKRANI

Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştı.

"SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.