Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü

Garanti BBVA uygulamasına 2 Mayıs'ta saatler süren erişim sorunu yaşandı. Uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştı.

ERİŞİM SORUNU NORMALE DÖNDÜ

Garanti BBVA uygulamasında saatler süren erişim sorunu 3 Mayıs sabah saatlerinde normale döndü. Bankadan yapılan açıklamada, "Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz" denildi.

BUGÜN GARANTİ'NİN TÜM ŞUBELERİ AÇIK

Banka erişim sorununun ardından bugün tüm şubelerinin 17.00'ye kadar açık olacağını bildirerek, "Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız. Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

GARANTİ BANKASI'NDA NEDEN ERİŞİM SORUNU YAŞANDI?

Banka kesintinin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını belirterek sorunun herhangi bir siber saldırı ve güvenlik riski barındırmadığını aktardı. Yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.