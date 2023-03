Her iki cihazın tasarımı, ekranı, performansı, kamera özelliklerini inceledik. Galaxy S23 Plus vs iPhone 14 Plus: kazanan kim?

Galaxy S23 Plus ve iPhone 14 Plus, akıllı telefon pazarında oldukça popüler ve güçlü modeller. Bu videomuzda, her iki cihazın tasarımı, ekranı, performansı, kamera özellikleri ve bataryası gibi özelliklerini detaylı bir şekilde inceledik. Galaxy S23 Plus vs iPhone 14 Plus: kazanan kim?

Galaxy S23 Plus vs iPhone 14 Plus!

Tasarım:

Galaxy S23 Plus ve iPhone 14 Plus, her biri kendi markalarına özgü tasarımlarıyla birbirinden farklı. Galaxy S23 Plus, yuvarlatılmış köşeleri ve parlak cam arka yüzeyiyle modern bir görünüme sahiptir. iPhone 14 Plus ise, tipik olarak minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor ve genellikle alüminyum kasası ve düz köşelere sahip.

Ekran:

Galaxy S23 Plus, 6,8 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranıyla geliyor. iPhone 14 Plus ise 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekranıyla geliyor. Her iki ekran da oldukça keskin ve canlı renkler sunar. Ancak, Galaxy S23 Plus'un daha büyük ekranı, video izleme ve oyun oynamak için daha uygun olabilir.

Performans:

Galaxy S23 Plus, Qualcomm Snapdragon 895 yonga seti ve 8GB RAM ile güçlendirilmiş. iPhone 14 Plus, A16 yonga seti ve 6GB RAM ile çalışır. Her iki cihaz da oldukça hızlı ve güçlüdür, ancak Galaxy S23 Plus'un daha yüksek RAM kapasitesi, daha akıcı bir performans sunabilir.

Kamera:

Galaxy S23 Plus, 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı periskop kamera gibi üçlü arka kamera kurulumuna sahiptir. iPhone 14 Plus ise, 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera gibi üçlü arka kamera kurulumuna sahiptir. Her iki cihaz da yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilir, ancak Galaxy S23 Plus'un daha yüksek megapiksel sayısı ve periskop kamera özelliği daha gelişmiş bir kamera deneyimi sunabilir.

Batarya:

Galaxy S23 Plus, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahiptir, iPhone 14 Plus ise 3.687 mAh batarya kapasitesine sahiptir. Her iki cihazın da iyi batarya ömrüne sahip olduğu söylenebilir, ancak Galaxy S23 Plus'un daha büyük bataryası daha uzun kullanım süresi sağlayabilir.

Galaxy S23 Plus teknik özellikleri