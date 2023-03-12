Galaxy S23 Plus vs iPhone 14 Plus!
Teknoloji Haberleri
Her iki cihazın tasarımı, ekranı, performansı, kamera özelliklerini inceledik. Galaxy S23 Plus vs iPhone 14 Plus: kazanan kim?
Galaxy S23 Plus ve iPhone 14 Plus, akıllı telefon pazarında oldukça popüler ve güçlü modeller. Bu videomuzda, her iki cihazın tasarımı, ekranı, performansı, kamera özellikleri ve bataryası gibi özelliklerini detaylı bir şekilde inceledik. Galaxy S23 Plus vs iPhone 14 Plus: kazanan kim?
Galaxy S23 Plus vs iPhone 14 Plus!
Galaxy S23 Plus veya iPhone 14 Plus satın almak için buraya tıklayın
Tasarım:
Galaxy S23 Plus ve iPhone 14 Plus, her biri kendi markalarına özgü tasarımlarıyla birbirinden farklı. Galaxy S23 Plus, yuvarlatılmış köşeleri ve parlak cam arka yüzeyiyle modern bir görünüme sahiptir. iPhone 14 Plus ise, tipik olarak minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor ve genellikle alüminyum kasası ve düz köşelere sahip.
Ekran:
Galaxy S23 Plus, 6,8 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranıyla geliyor. iPhone 14 Plus ise 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekranıyla geliyor. Her iki ekran da oldukça keskin ve canlı renkler sunar. Ancak, Galaxy S23 Plus'un daha büyük ekranı, video izleme ve oyun oynamak için daha uygun olabilir.
Performans:
Galaxy S23 Plus, Qualcomm Snapdragon 895 yonga seti ve 8GB RAM ile güçlendirilmiş. iPhone 14 Plus, A16 yonga seti ve 6GB RAM ile çalışır. Her iki cihaz da oldukça hızlı ve güçlüdür, ancak Galaxy S23 Plus'un daha yüksek RAM kapasitesi, daha akıcı bir performans sunabilir.
Kamera:
Galaxy S23 Plus, 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı periskop kamera gibi üçlü arka kamera kurulumuna sahiptir. iPhone 14 Plus ise, 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera gibi üçlü arka kamera kurulumuna sahiptir. Her iki cihaz da yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilir, ancak Galaxy S23 Plus'un daha yüksek megapiksel sayısı ve periskop kamera özelliği daha gelişmiş bir kamera deneyimi sunabilir.
Batarya:
Galaxy S23 Plus, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahiptir, iPhone 14 Plus ise 3.687 mAh batarya kapasitesine sahiptir. Her iki cihazın da iyi batarya ömrüne sahip olduğu söylenebilir, ancak Galaxy S23 Plus'un daha büyük bataryası daha uzun kullanım süresi sağlayabilir.
Galaxy S23 Plus teknik özellikleri
iPhone 14 Plus teknik özellikleri Ekran: 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone İşlemci: Yenilenen A15 Bionic işlemcisi Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteğiDepolama: 128GB/ 256GB/ 512GB Bellek: 6 GB RAM (LPDDR4X) Batarya/ Şarj: 4.323 mAh/ 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj İşletim sistemi: iOS 16 Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı Renk seçenekleri: Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) + Adreno 740 GPUDepolama ve RAM: 256 GB depolama UFS 4.0 / 8 GB RAM LPDDR5XEkran: 6.6 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 1080×2340 piksel çözünürlük, HDR10+, 120 Hz değişken yenileme hızı, yapay zeka destekli mavi ışık kontrolü, Gorilla Glass Victus 2, 1750 nit parlaklıkDiğer: IP68 sertifikası, NFC ile Samsung Pay, Ultrasonik parmak izi okuyucuArka Kamera: 50 Megapiksel f/1.8 geniş açı + 10 Megapiksel f/1.8 telefoto 3x optik zoom + 12 Megapiksel ultra geniş açı kameraVideo Çekimi: 8K/30fps, 4K/30/60fps, 1080p/30/60/240fps, stereo ses kaydı, gyro-EIS, Portre modu 4K çekimÖn Kamera: 12 Megapiksel f/2.2Batarya ve Şarj: 4.700 mAh batarya – 45W PD3 kablolu ve 15W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj özelliğiBağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Type-Cİşletim Sistemi: One UI 5.1 ile Android 13
iPhone 14 Qualcomm Teknoloji Haberler
iPhone 14 Plus teknik özellikleri
Ekran: 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone
İşlemci: Yenilenen A15 Bionic işlemcisi
Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi
Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu
Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteğiDepolama: 128GB/ 256GB/ 512GB
Bellek: 6 GB RAM (LPDDR4X)
Batarya/ Şarj: 4.323 mAh/ 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj
İşletim sistemi: iOS 16
Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı
Renk seçenekleri: Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı