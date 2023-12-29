Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçı gündeme damga vurdu

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bugün Riyad'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi yeni bir tartışma çıktı. Medyada yapılan son paylaşımlara göre Suudi yetkililer, Atatürk posterlerini sahaya almayacak ve İstiklal Marşı'nı çalmayacak.

Süper Kupa Final maçı öncesi kriz

BBC'nin haberine göre Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, İstiklal Marşı çalınmazsa sahaya çıkmayacaklarını dile getirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartı istediklerini, ancak yetkililerin bunu kabul etmediğini ifade etti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ise yaptığı açıklamada, maça çıkmama kararı aldıklarını söyledi. "Fenerbahçe Atatürk tişörtü ve Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartıyla çıkacaktı. İzin vermediler. Ali Koç maça çıkmama kararı aldı" dedi.

Türk kulüpleri ve taraftarları ise bu konuda Suudi yetkililere tepkili. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlar, iki takımın maç öncesinde ortak tavır sergilemesini istiyor.

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Türk ve Suudi yetkilileri arasındaki görüşmelerin, akşamki karşılaşma öncesi nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ancak normal şartlarda Fenerbahçe-Galatasaray arasında gerçekleşecek Süper Kupa finali 20.45'te Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.

Güncelleme: İki kulübün ve TFF'nin birlikte aldığı karar kapsamında ortak bir çözüm bulundu. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız! ?? #GSvFB pic.twitter.com/sbTu7f96Nl — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 29, 2023

Öte yandan Galatasaray ise 100. yılına özel hazırladığı forma ile maça çıkacağını açıkladı. Duyuruda, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız" denildi.