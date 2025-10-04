Ford'un patronu oğlunu sanayiye verdi

Ford CEO'su Jim Farley, lise çağındaki 17 yaşındaki oğlu Jameson'un yaz tatilini sanayide geçirerek kaynakçılığı öğrendiğini açıkladı.

TATİLİNİ SANAYİDE GEÇİRDİ

"Decoder" podcastine konuk olan Farley, oğlunun tatilde farklı bir deneyim kazanmasını istediğini belirterek, "Yazın onu nasıl kaynak yapılacağını öğreneceği bir işe verdim. Böylece üretmeyi, elleriyle neler başarabileceğini ve insanlara güvenmeyi öğrendi" dedi.

Farley, bu deneyimin oğluna yeni bir kapı araladığını vurgularken, "Eğer bir gün bizim süper güçlü dizel motorlarımızla çalışan en iyi kaynakçı ya da tamirci olursa bir ebeveyn olarak bundan büyük mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİNİN TEMELİNİ BU İŞLER OLUŞTURUYOR"

Farley'nin sözleri, ABD'de ustalık gerektiren işlerde yaşanan iş gücü açığının gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Ford, bu hafta Detroit'te sektör liderlerinin üretimi nasıl geliştirebileceğini tartıştığı bir CEO zirvesine ev sahipliği yaptı.

Sanayi ve emek yoğun mesleklerin toplum için hayati olduğunu dile getiren Farley, itfaiyecilerden elektrikçilere, teknisyenlerden fabrika çalışanlarına kadar pek çok mesleğe dikkat çekti. "İşler yolunda gitmediğinde toplumu kurtaracak sayıda insan yok" diyen Farley, şu sözlerle devam etti:

"Bizim ailelerimiz, büyüklerimiz ülkeyi bu meslekler sayesinde inşa etti. Ancak bugün toplum, bu insanlara yapay zeka mühendisleri kadar değer vermiyor."