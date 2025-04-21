Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜRKSAT 6A Açıklaması: Türkiye, Uydu Üretebilen 11 Ülkeden Biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranıyla, 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.

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Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan, 5 milyara yükselecek. Teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz artık uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olacak.

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Bugünkü başarı, lafa her başladıklarında, 'Bizden bir şey olmaz' diyerek, gençlere umutsuzluk aşılayan zihniyete indirilmiş ağır bir darbedir.