Üye Girişi
Haberler

Ferrari, HP'yi başlık sponsoru olarak duyuracak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferrari, Formula 1 takımı için Hewlett Packard'ı (HP) yeni başlık sponsoru olarak duyurmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma, Ferrari'ye 2025 sezonu öncesinde önemli bir finansal destek sağlayacak.

Ferrari, Formula 1 takımı için Hewlett Packard'ı ( Hp ) yeni başlık sponsoru olarak duyurmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma, Ferrari'ye 2025 sezonu öncesinde önemli bir finansal destek sağlayacak. Hp'nin başlık sponsoru olarak katılması, Ferrari'nin rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacak ve bu anlaşma, takıma yeni sponsor gelirleri getirecek. İşte detaylar…

Formula 1 Ferrari takımı, Hp'yi başlık sponsoru olarak duyuracak

Ferrari'nin bu anlaşma ile elde edeceği finansal kaynak, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'un maaşını karşılamaya yardımcı olacak. Lewis Hamilton, 2025 sezonunda Carlos Sainz'ın yerine geçecek. Formula 1'de sürücü maaşları 'maliyet tavanı'na dahil edilmediğinden, takımların yıldız sürücülere harcama sınırı olmadan yatırım yapmasına olanak tanıyor.

Hp, 2021'de sona eren Philip Morris International (PMI) ile olan tartışmalı başlık sponsorluk anlaşmasından bu yana Ferrari'nin ilk başlık sponsoru olacak. Ferrari, PMI'nin Mission Winnow girişimi ile uzun süreli bir ilişkiye sahipti, ancak bu anlaşma tütün reklam yasağıyla ilgili tartışmalara yol açmıştı. Bu nedenle, Hp'nin başlık sponsoru olarak gelmesi, Ferrari'nin marka imajını temizleme ve farklı bir yön alma çabasına destek olacak.

Verstappen, dünyanın en hızlı Formula 1 dronuyla yarıştı! Sonuç şok etti (Video)

Hp'nin teknoloji ve donanım alanındaki uzmanlığı, Ferrari'nin teknoloji odaklı Formula 1 ekosisteminde rekabet etmesine yardımcı olacak. Bu anlaşma, Hp'nin premium spor sponsorluklarına olan ilgisini de gösteriyor. Hp, Real Madrid'in ilk tişört kol sponsoru olmuştu ve şimdi benzer bir modelle Ferrari'yi destekleyecek.

Bu yeni anlaşma, Ferrari'nin yarış performansını ve teknolojik gelişimini desteklerken, HP için de önemli bir marka bilinirliği fırsatı sunuyor. Formula 1'de başlık sponsorluk anlaşmaları, takımların maliyetleri dengelemek ve rekabet gücünü artırmak için kritik öneme sahip. Bu nedenle, Ferrari'nin bu yeni sponsorluk anlaşması, takıma rekabet avantajı sağlarken, HP için de prestijli bir marka konumu yaratıyor.

Siz bu anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Hewlett Packard Formula 1 Ferrari HP Teknoloji Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıyor mu, GS borcu ne kadar 2024? 24-25 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 26 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Nisan Cuma Hutbesi tam metni! 25-26 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Zaha neden yok? Adana Demirspor maçında Zaha neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Orlando Magic Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kül Masalı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim kazandı? 25 Nisan Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title