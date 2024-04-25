Ferrari, HP'yi başlık sponsoru olarak duyuracak

Ferrari, Formula 1 takımı için Hewlett Packard'ı ( Hp ) yeni başlık sponsoru olarak duyurmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma, Ferrari'ye 2025 sezonu öncesinde önemli bir finansal destek sağlayacak. Hp'nin başlık sponsoru olarak katılması, Ferrari'nin rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacak ve bu anlaşma, takıma yeni sponsor gelirleri getirecek. İşte detaylar…

Formula 1 Ferrari takımı, Hp'yi başlık sponsoru olarak duyuracak

Ferrari'nin bu anlaşma ile elde edeceği finansal kaynak, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'un maaşını karşılamaya yardımcı olacak. Lewis Hamilton, 2025 sezonunda Carlos Sainz'ın yerine geçecek. Formula 1'de sürücü maaşları 'maliyet tavanı'na dahil edilmediğinden, takımların yıldız sürücülere harcama sınırı olmadan yatırım yapmasına olanak tanıyor.

Hp, 2021'de sona eren Philip Morris International (PMI) ile olan tartışmalı başlık sponsorluk anlaşmasından bu yana Ferrari'nin ilk başlık sponsoru olacak. Ferrari, PMI'nin Mission Winnow girişimi ile uzun süreli bir ilişkiye sahipti, ancak bu anlaşma tütün reklam yasağıyla ilgili tartışmalara yol açmıştı. Bu nedenle, Hp'nin başlık sponsoru olarak gelmesi, Ferrari'nin marka imajını temizleme ve farklı bir yön alma çabasına destek olacak.

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Hp'nin teknoloji ve donanım alanındaki uzmanlığı, Ferrari'nin teknoloji odaklı Formula 1 ekosisteminde rekabet etmesine yardımcı olacak. Bu anlaşma, Hp'nin premium spor sponsorluklarına olan ilgisini de gösteriyor. Hp, Real Madrid'in ilk tişört kol sponsoru olmuştu ve şimdi benzer bir modelle Ferrari'yi destekleyecek.

Bu yeni anlaşma, Ferrari'nin yarış performansını ve teknolojik gelişimini desteklerken, HP için de önemli bir marka bilinirliği fırsatı sunuyor. Formula 1'de başlık sponsorluk anlaşmaları, takımların maliyetleri dengelemek ve rekabet gücünü artırmak için kritik öneme sahip. Bu nedenle, Ferrari'nin bu yeni sponsorluk anlaşması, takıma rekabet avantajı sağlarken, HP için de prestijli bir marka konumu yaratıyor.

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