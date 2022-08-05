Ferrari 24 bin aracını geri çağırıyor!

Otomobil firmaları zaman zaman bazı üretim hataları nedeniyle otomobillerini geri çağırabiliyor. Gerekli düzeltmeler ve tamirler yapıldıktan sonra ise araçlar sahiplerine teslim ediliyor. Bu geri çağırma işlemleri bazı zamanlarda yüz binlerce aracı kapsayabiliyor. Bazen ise daha düşük hacimli geri çağırmalar yaşanabiliyor.

Ferrari, fren problemi nedeniyle arabaları geri çağırıyor

24 bin araçlık bir geri çağırma işlemi her yıl milyonlara varan otomobil üretimi yapan şirketler için küçük görünebilir ancak Ferrari gibi oldukça özel otomobiller üreten bir marka için bu sayı oldukça yüksek. İtalyan üreticinin yılda sadece birkaç bin araç ürettiğini hatırlatırsak, bu rakamın ne kadar ciddi olduğunu daha iyi anlatabiliriz.

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Ferrari 23.555 aracı geri çağırmış durumda. Bu araçlar, şu anda üretimde olan modelleri kapsadığı gibi, yıllar önce üretilmiş otomobilleri de kapsıyor. Geri çağırma işlemi ile birlikte İtalyan firma neredeyse 20 yıl önce ürettiği modelleri bir geri çağıracak.

Bu denli geniş kapsamlı geri çağırma işleminin nedeni ise fren problemi olarak gösteriliyor. Yapılan açıklamada, söz konusu araçlarda bazı durumlarda fren hidroliği deposunun gerektiği kadar hava almadığı belirtiliyor.

Böyle bir durum hidrolik deposunun sızdırmasına neden olabilir. Bu nedenle frenlerde performans düşüşü yaşanabileceği gibi bir zaman sonra frenlerin hiç tutmama ihtimali de bulunuyor. Ferrari'nin bazı modellerinde ise fren hidroliğinin azaldığına dair bir uyarı sistemi bulunuyor.

Bu hatanın düzeltilmesi ise oldukça basit. Araçların hidrolik depo kapağı değiştirildikten sonra yazılımları güncellenecek. Etkilenen araç sahipleri bu onarım için bayileri arayabilirle. Araçlarından konu hakkında uyarı alan kullanıcıların ise araçlarını kullanmamalarını öneriyoruz. Etkilenen araçlar için resmi geri çağırma işlemi ise Eylül ayı sonunda başlayacak.

İşte geri çağırılacak modeller:

2005-2009 Ferrari 430

2005-2011 Ferrari 612 Scaglietti

2009-2017 Ferrari California

2010-2011 Ferrari 612

2012-2016 Ferrari FF

2013-2017 Ferrari F12 Berlinetta

2013-2015 Ferrari LaFerrari

2015-2017 Ferrari California T

2016 Ferrari F60 America

2017 Ferrari F12 TdF

2017 Ferrari LaFerrari Aperta

2017-2020 Ferrari GTC4 Lusso

2018-2020 Ferrari GTC4 T

2018-2022 Ferrari Portofino

2018-2022 Ferrari 812

2019-2020 Ferrari 488 Pista

2020-2022 Ferrari F8 Spider, Tributo

2021-2022 Ferrari Roma

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