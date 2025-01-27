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Faturalar günler sonra iki katına çıkacak

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Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Yüksek elektrik tüketenler şubat ayından itibaren daha fazla ödeyecek. Ancak yeni uygulamadan iki kesim muaf kalacak.

Elektrik faturaları 1 Şubat itibarıyla değişiyor. Yeni dönemde çok elektrik tüketen daha yüksek fatura ödeyecek. Ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak. Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

YENİ DÜZEN NASIL OLACAK

Düzenleme yüksek miktarlı elektrik tüketenleri etkileyecek. Yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olarak uygulanacak. Aylık karşılığı 417 kilovatsaate karşılık gelecek. Abonelerin yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak. Bu sınırın üzerinde tüketim yapanlara gerçek maliyetler yansıtılacak.

FATURALAR NASIL HESAPLANACAK?

Konutta bin 50 liranın üzerinden fatura ödeyenler üst dilime geçecek. Ticari işletmelerde ise bu rakam 5 bin liraya karşılık gelecek. Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor. Belirlenen sınırın üzerindeki elektrik kullanımlarında ödenecek meblağ ikiye katlanacak. Daha önce bin 50 liralık elektrik tüketimi yapanlar artık 2 bin lira ödeyecek. Bu sınırın altındaki faturalar ise değişemeyecek. Yani 500 liralık elektrik tüketimi yapanlar yine 500 lira ödemeye devam edecek.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yeni model, bunun yüzde 3'ü yani 1,2 milyon aboneyi etkileyecek. Düzenlemeyle 50 milyar liralık Hazine desteği kaldırılmış olacak.

İKİ KESİM MUAF OLACAK

Düzenleme mesken içi kullanımın yanı sıra apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümler, asansör, merdiven otomatiği gibi tüm ortak alanlar için de geçerli olacak. Cami ve cemevleri ise uygulamadan muaf tutulacak.

Faturalar günler sonra iki katına çıkacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

OOOHHHH VERDINIZ YETKIYI ALDINIZ BABAYI

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Helal olsun.iktidar dedigin boyle olur nefes aldirma millete sonra aziyorlar.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bence elektrik kullanmamalıyız.Gaz lambası vekandil neyinize yetmiyor...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kolayı var az elektirik tüketen daireden seyyar kabloyla ceryan çekin faturanız ucuza gelir

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Haber YorumlarıWalter white:

Ulan ışığı bile açmadan yaşasan sadece temel ihtiyaçlarını kullansan yine o kw yi geçer.

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Haber YorumlarıVEFA:

Sultanım bize bir fil yetmez, gönder gönderebildiğin kadar!.. Hakkıdır bu milletin!

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Haber YorumlarıDüsünür:

İklim kanununu hayatimiza yavas yavas sokuyorlar hayatimizim her alaninda kisitilama gelecek kolelestircekler bizi. İklim kanunu demek kolelik kanunu demektir

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

insanlar artık karanlıkta oturacak bu zamlardan

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

ne akp ye nede akp liye hayatta güvenmem

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

cami neysede cemevi ne alaka arkadaş o zaman kiliselerdede havralardada olsun

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