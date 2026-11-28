Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) geliştirilen yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip servis robotu, restoranlarda masa servisi, reklam gösterimi ve çeşitli organizasyonlarda görev alırken sağlık, eğitim, alışveriş ve sanayi gibi farklı sektörlerde de kullanılabilecek.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Çintaş ve ekibi tarafından geliştirilen robot, yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda üretildi. Yaklaşık 90 santimetre uzunluğundaki robot, ETÜ Merkez Kütüphane kantininde masalara sipariş götürerek çeşitli görevleri yerine getiriyor.

İlk olarak restoranların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan robot, farklı sektörlerde kullanılabilecek şekilde yazılım ve donanım altyapısıyla geliştirildi. Restoranlarda masa servisi yapabilen robot, doğum günü kutlaması ve evlilik teklifi gibi organizasyonlarda da görev alabiliyor. Bulaşık toplama işlemini gerçekleştirebilen robot, rastgele dolaşım moduyla reklam gösterimi de yapabiliyor.

Robotun seri üretime geçirilmesiyle birlikte restoranların yanı sıra sağlık kuruluşları, alışveriş merkezleri, okullar ve fabrikalar gibi farklı alanlarda da kullanılması hedefleniyor.

Birçok sektörde kullanılabilecek

Robotun farklı sektörlerdeki kullanım alanlarına ilişkin bilgi veren ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Çintaş, "Bizim robotumuz, dünya geneli yapılan anket araştırmalarını araştırdıktan sonra ve restoranlarda yapılan talepler üzerine geliştirmeye başladık. Bir yıllık bir süreç içinde yüzde seksen üzeri yerlilikle robotumuzu ürettik. Bu robot ilk başta restoranlar için tasarladık ama farklı sektörlere de uyarlanabilir vaziyette. Yani restoranlar için şu an masa servisi, doğum günü kutlama, evlilik teklifi yapma gibi kutlamalarda bulunabiliyor. Aynı zamanda bulaşık toplama gibi işlemleri yapabiliyor. Rastgele dolaşım moduyla da ilgili reklamları oynatabiliyor. Diğer sektörler için uyarlanabilir nitelikte yaptığımızdan dolayı dinamik olarak yazılımını ve donanımını geliştirdik. Bu sebeple en başta sağlık sektöründe görev yaparak ilgili hastalara, özellikle Covid-19 dönemindeki gibi bir durum olduğu takdirde, uzaktan gönderilebilir bir şekilde ilgili ilaçları hastalara götürebiliyor. Onun dışında reklam yapabiliyor, Alış-veriş mağazalarında reklamsal faaliyetlerde bulunabiliyor. Okullara giriş çıkışta güvenlik robotu olarak çalışabilir vaziyette. Fabrikalarda ilgili ürünleri götürüp getirebilme kapasitesine sahip. Yani birçok sektöre uyarlanabilecek vaziyette çünkü yerli yazılım ve donanımla geliştirdiğimiz için bu faaliyetleri sağlayabilir nitelikte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı