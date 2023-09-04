Eskişehir Gençlik Merkezi 200 öğrenciyi TEKNOFEST 2023 ile buluşturdu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, 200 öğrenciyi Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST 2023 ile buluşturdu. Gençler, festivalde son teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, 200 öğrenciyi Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST 2023 ile buluşturdu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 30 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde düzenlendi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, 200 öğrenciyi dünyanın en büyük festivali niteliğindeki TEKNOFEST'i yerinde ziyaret ettirdi. Gençler ziyaret sırasında son teknoloji ürünleri yakından inceleme fırsatı yakaladı. 200 öğrenci toplu fotoğraf çektirerek TEKNOFEST gezisini tamamladı.

Konuyla ilgili Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan sosyal medya paylaşımında, "30 Ağustos tarihinde başlayan Teknofest ile Gençlik merkezimize gelen 200 gencimizin Milli teknoloji gelişimine Ankara'da yakından şahit olduk ve inanıyoruz geleceğe emin adımlarla yürüyecekler" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR