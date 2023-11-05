Eskişehir'de ESOGÜ ev sahipliğinde düzenlenen 'Kötü Robot Yarışması'nda çeşitli türdeki robotlar birbirine üstünlük sağlamak için kıyasıya yarıştı. Yarışmaya toplam 16 yarışmacı katıldı ve büyük bir çekişme yaşandı. Yarışmanın ardından birinci olan takıma 3 bin lira, ikinci olan takıma da 2 bin lira ödül verildi.

Eskişehir'de ilginç robot yarışması büyük çekişmeye sahne oldu

Eskişehir'de 'Kötü Robot Yarışması' düzenlendi

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği öğrencisi Gökhan Yiğit:

"Biraz marjinal bir araba yapmaya çalıştık"

ESOES Kulübü Başkanı Sezai Enes Yıldızhan:

"Biz bu yarışmayı gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ESOGÜ ev sahipliğinde 'Kötü Robot Yarışması' düzenlenirken, çeşitli türdeki robotlar birbirine üstünlük sağlamak için kıyasıya yarıştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir Mühendislik Kulübü tarafından gerçekleştirilen 'Kötü Robot Yarışması' HEBOCON 2023 yarışması düzenlendi. Eskişehir'de ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışma ESOGÜ Spor Salonu'nda yapıldı. Yarışmaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden olmak üzere ikişerli takım halinde toplam 16 yarışmacı katıldı.

Yarışmada büyük çekişme yaşandı

İkişerli 8 takımın oyuncak ve hurda parçalardan yaptığı çeşitli robotlar hazırlanan özel platformda eleme usulüyle kıyasıya yarıştı. Mücadele eden robotların renkli görüntüsü dikkat çekerken, büyük çekişmeye sahne olan yarışmayı tribünlerden öğrenciler heyecanla izledi. Yarışmanın ardından birinci olan takıma 3 bin lira, ikinci olan takıma da 2 bin lira ödül verildi.

"Biraz marjinal bir araba yapmaya çalıştık"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Gökhan Yiğit, geçen yıl da bu yarışmaya katılarak tecrübe edindiğini belirterek, "Bu yarışmaya mühendislik hesabı yaparak başladık. Çalışarak gelmiştik. Ben geçen sene de bu yarışmaya katılmıştım. O yüzden daha tecrübeli olduğum için biraz avantajlıydım. Arabamıza şase ekledik, aks ekledik. Tekerleklerimizin birbiriyle daha orantılı ve koordineli şekilde dönmesini sağladık. Biraz marjinal bir araba yapmaya çalıştık" dedi.

"Herkes gerçekten çok güçlü ve sağlam robotlar yapmış"

Kötü Robot Yarışması ile ilgili bilgiler veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mühendislik Kulübü Başkanı Sezai Enes Yıldızhan, yarışmaların çekişmeli geçtiğini belirterek, "Buradaki yarışmamız HEBOCON kötü robot yarışması. Aslında Japonya'da çıkan bir yarışma. Buraya gelen yarışmacı takımlarımız oyuncak ve hurda parçalarından yapabilecekleri en berbat, en kötü robotları yapıyorlar. Daha sonra bu robotları turnuva usulüyle yarıştırıyorlar. Yarışmalar gerçekten kıyasıya geçiyor. Çok fazla berabere kalan robot oldu. Herkes gerçekten çok güçlü ve sağlam robotlar yapmış, mücadeleler oluyor. Biz bu yarışmayı gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Zaten bu yıl ikinci yılımız. Umarım seneye de daha güzel bir şekilde yapılır" diye konuştu.

"Şu anda aylarca verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda da Eskişehir Mühendislik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve HEBOCON 2023'ün Koordinatörü olan Serra Tekmen ise düzenledikleri yarışmayla emeklerinin karşılığını aldıklarını dile getirerek, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla HEBOCON'u bu hale getirmek için çok çalıştık aslında. Şu anda da aylarca verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz. Mücadelelerimiz gerçekten kıyasıya ve inanılmaz hırslı gidiyor. Yarışmacılarımızın hepsi çok iyi. Önümüzdeki senelerde de yarışmayı tekrarlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.