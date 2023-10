Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı

Dijital oyun mağazası Epic Games, Cadılar Bayramı etkinliği kapsamında birçok oyunu indirimli olarak sunmaya başladı. İndirimler arasında The Last of US Part 1, Dying Light: Enhanced Edition, Dead by Daylight ve Chivalry 2 gibi popüler oyunlar yer alıyor.

Dijital oyun mağazası Epic Games, çeşitli kampanyalar ile oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak yılın en beklenen kampanyalarından olan ve bazı platformlarda çoktan başlayan Cadılar Bayramı etkinliği Epic Games'te de başladı. İşte öne çıkan oyunlar…

Epic Games Cadılar Bayramı etkinliğinde öne çıkan oyunlar

Epic Games'in Cadılar Bayramı etkinliği kapsamında geçtiğimiz aylarda bilgisayar için piyasaya sürülen The Last of US Part 1, yüzde 20 indirimle birlikte 1.099 TL'den 879,20 TL'ye düştü. Dying Light: Enhanced Edition ise 59 TL'den 17,70 TL'ye düştü. Söz konusu yapımın geçtiğimiz dönemlerde Steam'de zamlandığını belirtelim.

Çevrim içi olarak arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz korku oyunu Dead by Daylight, yüzde 50 indirimin ardından 99 TL'den 49,50 TL'ye düştü. Öte yandan orta çağ döneminde geçen Chivalry 2'nin fiyatı ise 69 TL yerine yalnızca 27,60 TL.

PlayStation Store'da yüzde 85'e varan Cadılar Bayramı İndirimleri başladı!

Epic Games Cadılar Bayramı indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı The Last of US Part 11.099 TL879,20 TL (-20%)Dying Light: Enhanced Edition59 TL17,70 TL (-70%)Dying Light 2 Stay Human699 TL349,50 TL (-50%)Dead by Daylight99 TL49,50 TL (-50%)Dead Island 2429 TL300,30 TL (-30%)The Outlast Trials269 TL215,20 TL (-20%)Evil Dead: The Game135 TL67,50 TL (-50%)Alan Wake Remastered49 TL16,17 TL (-87%)Chivalry 269 TL27,60 TL (-60%)Midnight Ghost Hunt149 TL50,66 TL (-66%)Remnant 2685 TL548 TL (-20%)Killing Floor 249 TL9,80 TL (-80%)World War Z Aftermath69 TL41,40 TL (-40%)Alien: Isolation379 TL128,86 TL (-66%)Sherlock Holmes Chapter One199 TL39,80 TL (-80%)Superliminal33 TL16,50 TL (-50%)Tribes of Midgard190 TL64,60 TL (-66%)The Wolf Among Us39 TL15,60 TL (-60%)SOMA49 TL9,80 TL (-80%)Martha Is Dead49 TL27,93 TL (-43%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri sırasında hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.