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Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı Açıklandı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2030 yılına kadar geçerli olacak Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı. Enerji verimliliği artırılıp, fazla tüketimin önüne geçilecek. Dışa bağımlılığın azalması için yeni enerji verimliliği eylem planı devreye giriyor. İşte detaylar…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2030 yılına kadar geçerli olacak Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı. Enerji verimliliği artırılıp, fazla tüketimin önüne geçilecek. Dışa bağımlılığın azalması için yeni enerji verimliliği eylem planı devreye giriyor. İşte detaylar…

Enerji verimliliği eylem planı

futureflow.life'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından tanıtıldı. Plan kapsamında 2030'a kadar enerji verimliliğini artırmak için birçok eylem hayata geçiriliyor.

Planın en dikkat çeken hedeflerinden biri, Türkiye'nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2000 yılına göre %42 azaltılması. Eylem planında, bu hedefe ulaşmak için 61 eylem ve 265 faaliyet yer alıyor. Eylemler, binalar, ulaştırma, sanayi, enerji ve diğer sektörleri kapsıyor.

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Emlak İlanlarına yeni düzenleme

Eylem planının en önemli hedeflerinden biri, binalarda enerji verimliliğini artırmak. Bu kapsamda, gayrimenkul ilanlarına yapıların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bilgisinin eklenmesi, konutlar için sunulan yalıtım kredisi imkanının gözden geçirilmesi ve etkinliğinin artırılması gibi önlemler planlanıyor. Ayrıca, binalarda enerji verimliliği konusu mühendislik ve mimarlık fakültelerinin müfredatlarına dahil edilecek.

Aydınlatma direklerinin şarj istasyonu oluyor

Ulaşımda enerji verimliliğini artırmak için, şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı alanlar oluşturulması, şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler kurulması ve aydınlatma direklerinin şarj istasyonu olarak kullanılması gibi önlemler planlanıyor. Ayrıca, araç ve insan yoğunluklarını tespit edebilen yapay zekaya dayalı uygulamaların kullanılması teşvik edilecek.

Sanayide enerji verimliliği

Sanayide enerji verimliliğini artırmak için, mevcut doğalgaz hatlarının alternatif gazları taşımaya uygun hale getirilmesi, sanayi tesislerinin enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi gibi önlemler planlanıyor.

Diğer sektörlerde enerji verimliliği

Enerjide enerji verimliliğini artırmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, enerji verimliliği teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının desteklenmesi gibi önlemler planlanıyor.

Diğer sektörlerde enerji verimliliğini artırmak için, tarımsal sulamada enerji verimliliği önlemleri alınması, kamu binalarının enerji verimliliği projelerine öncelik verilmesi gibi önlemler planlanıyor.

Eylem planının etkileri

Eylem planının hayata geçirilmesi, Türkiye'nin enerji verimliliğini artırması ve enerji maliyetlerini düşürmesi açısından önemli bir potansiyele sahip.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Alparslan Bayraktar TRT Tabii Türkiye Enerji Emlak Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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