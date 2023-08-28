EMERGE Tech Conference 2023 İstanbul'da düzenlenecek

İş dünyasının dinamikleri teknolojiyle baştan yazılırken, teknoloji alanında globalden 3 bin profesyonel, yatırımcı ve girişimci, 2-3 Ekim'deki EMERGE Tech Conference 2023 için İstanbul'da buluşmaya hazırlanıyor. Teknoloji endüstrisindeki trendlerin tartışılacağı etkinlikte yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları, mentorluk oturumları yapılacak ve yeni iş birlikleri desteklenecek.

İş dünyasının dinamikleri teknolojiyle baştan yazılırken, teknoloji alanında globalden 3 bin profesyonel, yatırımcı ve girişimci, 2-3 Ekim'deki EMERGE Tech Conference 2023 için İstanbul'da buluşmaya hazırlanıyor. Teknoloji endüstrisindeki trendlerin tartışılacağı etkinlikte yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları, mentorluk oturumları yapılacak ve yeni iş birlikleri desteklenecek.

Globalden pek çok şirket stratejilerini teknoloji odağında baştan yazarken, teknoloji dünyası ettiği EMERGE Tech Conference 2023 için 2-3 Ekim'de İstanbul'da buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen konferansa 200'den fazla yatırımcı, 500'ü aşkın girişimci ve teknolojinin çeşitli disiplinleriyle ilgilenen toplam 3 bin kişi katılacak. Netflix, Skydeck Berkeley Fund, PandaDoc ve TechCrunch'ın temsilcileri dahil olmak üzere konuşmacının bulunacağı etkinlikte, teknoloji endüstrisindeki trendler tartışılacak. Yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları, mentorluk oturumları düzenlenecek etkinlikte, yeni iş birlikleri de desteklenecek.

EMERGE Tech Conference CEO'su ve Kurucu Ortağı Alina Nilsson konuya dair şu bilgileri paylaştı:

"Globalin en kapsamlı uluslararası teknoloji etkinliğiyle Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'dan binlerce teknoloji profesyonelini, yatırımcıyı ve girişimciyi bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Konferansımızda yeni iş birliklerine kapı aralarken, girişimcilere de kendilerini tanıtma fırsatı sunuyoruz. Şu ana kadar düzenlediğimiz etkinliklere katılan tüm girişimcilerin, toplam 30 milyon dolar değerinde anlaşma yapılmasına aracılık ettik. 2-3 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştireceğimiz etkinlikle de bu tablodaki değerleri artır mayı, yeni başarıların altına imza atmayı hedefliyoruz."

1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM FIRSATI

Nilsson'dan edinilen bilgilere göre, EMERGE Tech Conference 2023'te startup'lar fikirlerini 1 milyon dolara varan yatırım teşvikiyle yatırımcılara sunma fırsatı yakalayacak. Teknoloji uzmanlarıyla tanışarak yeni iş birlikleri yapma şansı bulacak. Etkinlikte tohum veya büyüme aşamasındaki girişimler için ödül havuzunun yer aldığı yarışmalar düzenlenecek.

GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN TECH IMPACT STARTUPS RAPORU

EMERGE Tech Conference, organizasyon kapsamında girişimcileri desteklemek için "Tech Impact Startups" başlıklı bir rapor da hazırladı. Rapor, Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'dan gelen küresel bir vizyona sahip teknoloji girişimlerini vurguluyor. Raporda yalnızca sürdürülebilirliğe öncelik vermeyen, aynı zamanda toplumsal problemleri de çözmeyi hedefleyen startup'lar tanıtılıyor. Raporda yer almak girişimciler ise ücretsiz başvuru yapabiliyor, kabul süreci ise seçimle yürütülecek.

KATILIMCILARIN YÜZDE 20'SİNİ İŞ ARAYANLAR OLUŞTURACAK

EMERGE Tech Conference 2023'te kariyerine henüz başlamamış olanlar da etkinlikteki istihdam olanaklarından yararlanabilecek. EMERGE tarafından yürütülen ankete göre konferansa katılacak kişilerin yüzde 20'sini yeni kariyer fırsatlarına açık olan ziyaretçiler oluşturacak. Bu talebe yanıt olarak, konferans programı teknoloji yeteneklerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve teknoloji şirketlerine mükemmel uyumu bulmaları için fırsatlar sağlamak üzere genişletildi. Katılımcılar, iş arayanların ve yetenek avcılarının ağ kurabilecekleri ve anlamlı bağlantılar kurabilecekleri çevrimdışı bir pazar yeri olan EMERGE Tech Jobs Expo'yu ziyaret etme şansına sahip olacak. Tüm ziyaretçiler; potansiyel müşteriler, ortaklar, medya ve yatırımcıların yanı sıra ekiplerini dahil edebilecekleri yeni adaylarla Startup Alley fuarında tanışabilecek.