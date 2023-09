Elon Musk Teknofest'e katılacak mı? Resmen açıkladı!

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk'ın ABD'de gerçekleşen toplantısı gündem oldu. Starlink'ten Tesla'ya kadar birçok konunun görüşüldüğü toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk'ı 27 Eylül'de başlayan ve 1 Ekim'e kadar devam edecek Teknofest'e çağırdığı haberlerini aldık. Peki Elon Musk, Teknofest'e gerçekten katılacak mı? Kısa bir süre önce resmi açıklama geldi.

Elon Musk bu yıl olmasa da önümüzdeki yıl Teknofest'e katılacak

Elon Musk, kısa bir süre önce X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla Teknofest iddialarına son noktayı koydu. İş insanı paylaşımında Teknofest'te yarışacak takımlara başarılar diledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da daveti için teşekkürlerini iletti.

Congratulations to all the teams competing in @Teknofest! Thank you, President @RTErdogan, for the invitation. I look forward to attending in person next year, as well as discussing further opportunities for investment in Türkiye. pic.twitter.com/ODWjv34uI5 — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

Elon Musk, bu yıl halihazırda devam eden Teknofest'e katılmayacağını, ancak önümüzdeki yıl festivalde yer alacağını söyledi. Ayrıca Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı da sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Elon Musk, Teknofest'e katılacak mı?

Bilindiği üzere Teknofest, ilki 2018 yılında düzenlenen ve daha sonra bir gelenek haline getirilerek her yıl gerçekleştirilen havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak öne çıkıyor. Ülkemizdeki milli teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan festivalde teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve çeşitli konularda söyleşi ve etkinlikler düzenleniyor. Kısacası gençlerin teknolojiyle buluşmasını sağlayan en önemli organizasyonların başında geliyor.

Türkiye ile iş birliğini ve ülkemizdeki operasyonlarını son dönemde bir hayli artıran Musk, kısa süre önce Starlink Türkiye operasyonları için önemli bir atama gerçekleştirdi. Şu ana kadar Tesla Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Kemal Geçer, aynı zamanda Starlink Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

