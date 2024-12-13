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Elon Musk, tarihte 400 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu

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Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, teknoloji dünyasının öne çıkan ismi Elon Musk, 400 milyar dolarlık net değeri ile dünya'nın ilk insanı oldu. Musk'ın serveti, Manchester United'ı 61 kez satın alma kapasitesine sahip.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre teknoloji dünyasının tartışmalı ismi Elon Musk, 400 milyar dolar (315 milyar sterlin) net değere ulaşan dünyanın ilk insanı olarak tarihe geçti.

Musk'ın akıl almaz büyüklükteki serveti öyle bir noktaya ulaştı ki, bu parayla dünyanın en değerli futbol kulüplerinden Manchester United'ı (değeri 6.55 milyar dolar - 5.1 milyar sterlin) tam 61 kez satın alabilecek durumda. Bu muazzam servetin boyutunu anlamak için başka bir örnek vermek gerekirse, bu miktardaki dolar banknotları uç uca dizildiğinde dünyadan aya olan mesafenin 162 katını kapsıyor. Aynı banknotlar üst üste konulduğunda ise 207 Eyfel Kulesi'nin yüksekliğine ulaşıyor.

Tesla, SpaceX ve X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerin sahibi olan Musk'ın servetinin büyük bir bölümü, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinden sonra artış gösterdi. Trump'ın zaferinin ardından Musk'ın serveti dörtte bir oranında daha yükseldi.

Bu rekor, Musk'ı sadece dünyanın en zengin insanı yapmakla kalmadı, aynı zamanda insanlık tarihinin görmüş olduğu en yüksek bireysel servete sahip kişi unvanını da getirdi.

Elon Musk, tarihte 400 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji
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