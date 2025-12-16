Haberler

Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu
Güncelleme:
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, şirketi SpaceX'in halk arz edilebileceğine yönelik haberlerin ardından tarihte serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu.

  • Elon Musk'ın serveti 600 milyar doları aşarak tarihte bu seviyeye ulaşan ilk kişi oldu.
  • SpaceX'in 800 milyar dolar değerlemesi, Musk'ın servetini 168 milyar dolar artırarak 677 milyar dolara çıkardı.
  • Musk, SpaceX'te yaklaşık yüzde 42'lik bir paya sahip.

Forbes'a göre, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk 600 milyar dolarlık serveti aşan tarihteki ilk kişi oldu.

"HALKA ARZ" HABERLERİ SONRASI ÇARPICI GELİŞME

Bu gelişme, Musk'ın şirketi SpaceX'in 800 milyar dolar değerleme ile halka arz edilebileceğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Ekim ayında net serveti 500 milyar doları aşan ilk kişi olan Musk, gelecek yıl halka arz hazırlıkları yapan SpaceX'te yaklaşık yüzde 42'lik bir paya sahip.

SERVETİ BİR ANDA 677 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Forbes'a göre SpaceX'in bu değerlemesi, Musk'ın servetini 168 milyar dolar artırarak, pazartesi günü yaklaşık 677 milyar dolara çıkardı.

TESLA HİSSELERİ BU YIL YÜZDE 13 YÜKSELDİ

Musk'ın serveti, elektrikli araç üreticisi Tesla'daki yaklaşık yüzde 12'lik hissesi sayesinde de desteklendi. Satışlardaki zayıflamaya rağmen Tesla hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 13 yükseldi. Pazartesi günü ise Musk'ın şirketin ön yolcu koltuğunda güvenlik görevlisi olmadan robotaksi testleri yaptığını açıklamasının ardından hisseler yaklaşık yüzde 4 arttı.

Kasım ayında Tesla hissedarları, Musk için 1 trilyon dolarlık ücret paketini onayladı. Ayrıca, Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI'nin, bir medya haberine göre 230 milyar dolar değerleme üzerinden 15 milyar dolarlık yeni sermaye artırımı için ileri düzey görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBozkurtlar Ulusun:

Adamın küresel bir çok şirketi kurdu, tabiki de olacak. Tesla, Twitter, space x, starlink, grok. Adamın karakterini sevmesem de dehası tartışılamaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Baş fotoyu Mehmet Akif sandım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEymen FIRAT:

Dünyadaki Yahudi emperyalizmin sermayesi, yani anlayacağınız parası kötü Yolda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2y5bybvm56:

kay bana baba yaa paraya amk yaaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

