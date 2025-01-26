Ege Üniversitesi Sağlık Temalı Araştırma Konseptini Hayata Geçiriyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sağlık harcamalarını azaltacak AR-GE çalışmalarına yoğunlaştıklarını ve "sağlık temalı araştırma üniversitesi" konseptini hayata geçirdiklerini söyledi.

27 Mayıs 1955'te kurulan EÜ, bünyesindeki 19 fakülte, 39 uygulama ve araştırma merkezi, 10 enstitü, 11 meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı 6 bölüm ile köklü eğitim kuruluşları arasında yer alıyor.

Bornova'da geniş bir kampüse sahip üniversitede 55 bin öğrenci eğitim alıyor, 2 bin 994 akademik personel görev yapıyor.

AR-GE yatırımları ile tam akredite ve önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi, 2025'ten itibaren sağlık temalı bilimsel çalışmalarla da öne çıkmayı amaçlıyor.

Üniversite hastaneleri arasında 2 bin yatakla en yüksek kapasiteye sahip EÜ'de, tıp eğitiminin yanında TÜBİTAK destekli çalışmalar, kanser, aşı, medikal cihazlar, nadir ve genetik hastalıklar gibi çok farklı alanlarda araştırmalar yapılıyor.

Eczacılık, diş hekimliği, sağlık bilimleri, gıda mühendisliği ve ziraat fakültesi de üniversitenin sağlık temasını destekleyecek bilimsel çalışmalara göre kendini konumlandırmış durumda.

Ege Üniversitesi, kuruluşunun 70. yılında sağlığa yönelik bilimsel çalışmalarla Türkiye'nin bu alandaki harcamalarını azaltmayı ve sağlıklı gıda tüketimini destekleyecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

"Sağlık temalı araştırma üniversitesi kavramını tanımlayan ilk üniversite olduk"

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AA muhabirine, kuruluşlarının 70. yılında sağlık temasını ön plana aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin üniversiteleri, devlet hastaneleri ve diğer yatırımlarıyla vatandaşa çok ciddi sağlık hizmeti verdiğine işaret eden Budak, şöyle devam etti:

"Devlet açısından sağlık harcamaları çok ciddi bir kalem oluşturuyor. Biz, sağlık harcamalarını azaltacak AR-GE çalışmalarına ağırlık veriyoruz. 85 milyonun ne yediğini, ne içtiğini çok iyi bilmesi açısından tarım ve gıda alanındaki bilimsel çalışmalarımızı sağlıkla ilişkilendiriyoruz. Yapay zekayla sanal doktorla tele tıp uygulamaları gibi AR-GE çalışmalarıyla sağlık harcamalarının azalmasına katkı sunmak istiyoruz. Sağlık temalı araştırma üniversitesi kavramını tanımlayan ilk üniversite olduk. Zaten araştırma üniversitesiyiz ve sağlık temalı araştırma üniversitesi konseptini 2025 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı nezdinde strateji belgemize de koyduk."

Milli teknolojilerin geliştirilmesi açısından TÜBİTAK nezdinde son 5 yıldır ilk sırada yer aldıklarına işaret eden Prof. Dr. Budak, aynı başarıyı uluslararası fon alma konusunda da sürdürdüklerini vurguladı.

Ege Üniversitesi Hastanesinin Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların verdiği bütçe desteğiyle yerinde yeniden yapılacağı bilgisini paylaşan Budak, "Hastanede çok kaliteli hizmet veriyoruz, aynı anda 70 ameliyat yapabiliyoruz. Sadece ulusal değil uluslararası arenada da ciddi başarı hikayelerimiz var. Döner sermayede sağlık hizmetinde ürettiğimiz bütçenin yüzde 90'ı yine AR-GE çalışmalarına gidiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Budak, geçen yıl sağlık temalı bilimsel çalışmalara hız verdiklerini, bunun 2025'te de artarak süreceğini sözlerine ekledi.