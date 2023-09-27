EA Sports FIFA Oyunlarını Kaldırdı

EA Sports, FIFA ile olan 30 yıllık ortaklığının ardından FC 24 ismi ile yoluna devam ediyor. Şirket, geçmiş FIFA oyunlarını dijital mağazalardan kaldırdı.

Futbol oyun dünyasında klasikleşen PES ve FIFA çekişmesi artık tarih oldu. Şirketler, yeni bir sayfa açarak oyunlarını geliştirmeye devam ediyor. EA Sports, FIFA ile olan 30 yıllık ortaklığının ardından FC 24 ismi ile yoluna devam ediyor. Görünen o ki şirket, FIFA ismini daha fazla istemiyor.

EA Sports, geçmiş FIFA oyunlarını kaldırdı

EA Sports FC 24 oyunuyla büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde ön satışa çıkan oyun, şirketin beklentilerini karşılıyor. Öte yandan şirket, geçmişteki ortaklığının izlerini yavaş yavaş siliyor. EA Sports, geçmiş FIFA oyunlarını dijital mağazalardan kaldırdı.

Gelen bilgilere göre teknoloji şirketi, FIFA ismiyle yer alan oyunlarını Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store ve Nintendo eShop dahil olmak üzere anlaşmalı olduğu bütün mağazalardan kaldırdı. Ancak gelen bilgilere göre FIFA 22 ve FIFA 23 hala EA Play'de oynanabiliyor.

EA Sports FC Mobile 24 yayınlandı! Nasıl indirilir?

Oyun, her ne kadar isim olarak değişse de FIFA serisinin devamı şeklinde sahne alıyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncuların rating değerleri de belli oldu. Oyundaki en iyi oyuncular ve Trendyol Süper Lig'deki sıralama şu şekilde;

En iyi oyuncular;

SıraİsimToplam Reyting1Kylian Mbappé912Alexia Putellas913Erling Haaland914Kevin de Bruyne915Aitana Bonmatí906Lionel Messi907Sam Kerr 908Karim Benzema909Thibaut Courtois9010Harry Kane90

Süper Lig'deki en iyi oyuncular;