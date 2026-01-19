Haberler

e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

Güncelleme:
e-Devlet üzerinden alınan ve işten çıkış nedenlerinin yer aldığı SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar kaldırıldı. Danıştay söz konusu uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve çalışma hakkına aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı vermişti.

  • e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde işten çıkış kodları ve açıklamaları kaldırıldı.
  • Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında SGK kayıtlarındaki 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık' kodunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve çalışma hakkına aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi.
  • İşe alım sürecinde işverenin çalışandan talep ettiği işten ayrılış bildirgesinde fesih nedeni açık şekilde görülüyor.

e-Devlet üzerinden alınan ve işten çıkış nedenlerinin yer aldığı SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde, işten çıkış kodları ve açıklamaları kaldırıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, bu belgelerde artık işten ayrılış nedenlerine ilişkin bilgilere yer verilmiyor.

DANIŞTAY İPTAL KARARI VERMİŞTİ

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında bulunan "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemişti. Yüksek Mahkeme, bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığını, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiğini ve bunun kişilerin çalışma hayatı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabildiğini tespit etmişti. Danıştay, söz konusu uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve çalışma hakkına aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı vermişti.

KİŞİNİN KENDİSİ TARAFINDAN GÖRÜLEBİLİYOR

Mevcut durumda e-Devlet üzerinden yapılan SGK hizmet dökümü sorgulamalarında, işten çıkış kodları kişinin kendisi tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere verilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgelerinde, işten çıkış kodları ve fesih nedenleri yer almıyor.

Öte yandan, işe alım sürecinde işverenin çalışandan işten ayrılış bildirgesini talep etmesi halinde, fesih nedeni bu belgede açık şekilde görülüyor. Danıştay'ın ilerleyen süreçte bu belgeye ilişkin de bir karar alması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işten çıkış kodları ile açıklamaların tamamen kaldırılmasının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
