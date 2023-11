Dünyaca ünlü Stranger Things dizisi hakkında daha önce duymadığınız gerçekler!

2016'da izleyiciyle buluşan ve bugün milyonlarca hayranı olan Stranger Things, Duffer Kardeşler'in yaratıcılığıyla ortaya çıkan bir dizi. Hikaye, 1980'lerin başında, kurgusal bir kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçiyor.

Bilim kurgu ve gerilim türlerini harmanlayan Stranger Things, kaybolan bir çocuğu arayan arkadaşları, birbirinden farklı dünyalardan gelen güçlü varlıklar ve gizemli olaylar etrafında dönüyor. Dizi, sürükleyici bir atmosfer sunuyor ve karakter odaklı hikayesiyle izleyicileri kendine çekme konusunda oldukça başarılı. Bizler de bu içeriğimizde Stranger Things hakkında ilk defa duyacağınız gerçeklerden bahsetmek istedik.

Stranger Things ile ilgili ilk defa duyacağınız ilginç bilgiler

Adı "Montauk" olacaktı

Stranger Things'in geliştirilme aşamasında adı Montauk idi. Bunun nedeni, dizinin ilk başta ABD'nin New York şehrinde bulunan Montauk ilçesinde geçecek olmasıydı. Ancak daha sorasında farklı bir yer tercih edildi ve dizinin adı da "Stranger Things" olarak değiştirildi.

Yapımcılar, dizinin adını "Stranger Things" olarak belirleyerek bilim kurgu ve gizem ögelerini vurgulamak istediler. Bunun oldukça merak uyandıracağı ve böylelikle kişide izleme isteği yaratacağı düşünüldü.

Efsane dizi The Walking Dead hakkında ilk defa duyacağınız ilginç bilgiler!

Bazı kısımlar gerçek olaylara dayanıyor

Dizinin yaratıcısı olan Duffer Kardeşler, Stranger Things'in hikayesini oluştururken sadece diğer ünlü yönetmenlerin eserlerinden değil, aynı zamanda gerçek hayatta yaşanan bazı olaylardan da ilham aldıklarını ifade etti.

Örnek vermek gerekirse Eleven adlı karakterin laboratuvar deneyleri, gerçek bir olay ile alakalı. Soğuk Savaş döneminde yürütülen bazı deneylerden ilham alıyor. Dizi, hükümetin insanüstü yetenekleri test etmek için çocuklar üzerinde yaptığı deneyleri, Montauk gibi gizli hükümet programlarına dair komplo teorilerinden esinlenerek ele alıyor.

Senaryosu kabul edilmemişti

Duffer Kardeşler, Stranger Things için pek çok şirkete başvuru yaptı fakat çoğu zaman olumsuz bir karar aldılar. O zamanlar bu tür bir konseptin izleyicilerin dikkatini çekmeyeceği düşünülüyordu. Hatta bazı şirketler, Duffer Kardeşler'e diziye yeni bir yön verme çağrısında bulunarak onlara çocuklara odaklanmalarını veya dedektiflik temalı bir yapım yapmalarını önerdi.

En sonunda 21 Laps Entertainment şirketi, bu dizinin yapımcısı olmayı kabul etti. Akabinde Netflix de bu işe ortak olmak istedi ve pilot bölümün senaryosunu incelemesinin ardından platformda yayınlanması için ortak oldu. Stranger Things'in günümüzde en popüler diziler arasında yer alması, yapımı reddeden yayıncı firmaların pişman olmasına sebep olmuş mudur, burası merak konusu.

Eggo waffle satışları arttı

Dizinin ana karakterlerinden Eleven'in favori yemeği Eggo waffle'ı idi. Bakkaldan sürekli olarak waffle çalan Eleven'in bu yemeğe olan sevgisi ilerleyen bölümlerde de durmadan devam etti. Karakter, bu tatlıyla resmen özdeşleşti.

Stranger Things'in 2. sezonunun yayınlanmasıyla birlikte Eggo'nun waffle, krep ve Fransız tostu satışlarının yüzde 14 oranında arttığı ortaya çıktı. Bu artış, 2018 yılında da yüzde 9,4 olarak devam etti. Marka, önemli bir büyüme elde etti.

Çocuk oyunculara Stand By Me filminden sözler okutuldu

Stranger Things, açık hava maceralarına odaklanan ikonik 1980'ler filmlerinden biri olan Stephen King uyarlaması "Stand By Me" ile sıkça karşılaştırılıyor. Bu benzerlikler dikkate alındığında, dizi için yapılan oyuncu seçmelerinde çocuk oyunculara "Stand By Me" filminden bazı replikler okutuldu.

Duffer Kardeşler, bu yöntem ile senaryo hakkında herhangi bir ayrıntı verilmeden oyuncu olmak isteyenlerin ne kadar yetenekli olduğunu ortaya çıkardı.

Neler varmış neler: Squid Game dizisi hakkında ilk defa duyacağınız ilginç bilgiler!

Çocuk karakterler için 1000'den fazla aday

Stranger Things dizisinde oyuncu olmak için toplamda 1.213 çocuk başvuruda bulundu. Bu başvuruların 906'sı erkekken, 307'si kız çocuklarından geldi. Duffer Kardeşler, bu çocukların pek çoğuna "Stand By Me" filminden sözler okuttu.

4. sezonun çekimleri oldukça uzun sürdü

Duffer Kardeşler, hayranlara yazdığı açık bir mektupta heyecan verici bir haber paylaşmıştı. Buna göre Stranger Things 4. sezonunun çekimleri 2 yıl sürdü. 9 senaryo, 800 sayfa metin ve binlerce görsel efekt hazırlandı. Önceki sezona göre iki kat daha fazla zaman harcandığı belirtildi.

Bu mektup, hayranların bekledikleri yeni sezonun ne kadar özenle hazırlandığını gösteriyordu. Duffer Kardeşler, yaratıcı ekip olarak izleyicilere daha önce hiç görülmemiş bir deneyim sunmak için titizlikle çalıştıklarını vurguladılar.

Kostüm için izin alındı

Stranger Things yapımcıları, dizide kullanılacak bir kostüm için Hayalet Avcıları'nın yönetmeni Ivan Reitman'dan izin istemek zorunda kaldı. Reitman, telefon görüşmesinde "Bundan çok gurur duyduk. Elbette bunu kullanmanızı çok isteriz.' diyerek izin isteğini kabul etti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Stranger Things dizisini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.