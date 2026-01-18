Haberler

"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
Güncelleme:
Teknoloji dünyası, tarihin en büyük hukuk savaşlarından birine tanıklık ederken dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, OpenAI ve Microsoft'un haksız kazanç sağladığını ileri sürerek iki şirkete karşı 134 milyar dolara kadar tazminat talebiyle dava açtı.

  • Elon Musk, OpenAI ve Microsoft'a karşı 79 milyar ile 134 milyar dolar arasında tazminat talep eden bir dava başlattı.
  • Musk, 2015'te OpenAI'ye yaklaşık 38 milyon dolar yatırım yaptığını ve şirketin bu katkıyla büyüdüğünü iddia ediyor.
  • Dava, Nisan 2026'da Oakland, Kaliforniya'da bir jüri tarafından görülecek.

Tesla, SpaceX ve xAI'nin kurucusu Elon Musk, eski destekçisi olduğu yapay zekâ şirketi OpenAI ile teknoloji devi Microsoft'a karşı yeni bir dava başlattı. Musk, federal mahkemeye sunduğu dilekçede, OpenAI ile Microsoft'un, kendisinin erken dönemdeki milyon dolarlık katkılarından "haksız kazançlar" elde ettiğini iddia ederek 79 milyar ile 134 milyar dolar arasında tazminat talep etti.

"HİSSEM BÜYÜK KAZANÇ GETİRDİ" İDDİASI

Musk, 2015'te OpenAI'nin kuruluşunda yaklaşık 38 milyon dolar ile ilk yatırımcılar arasında yer aldığını ve bu katkı sayesinde şirketin büyüyüp milyarlarca dolarlık değere ulaştığını belirtiyor. Dilekçede, OpenAI'nin 65,5 ila 109,4 milyar dolar, Microsoft'un ise 13,3 ila 25,1 milyar dolar civarında kazanç sağladığı hesaplandı. Musk, bu kazançların "haksız" olduğunu savunuyor.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

OpenAI, Musk'ın iddialarını "temelsiz" diye nitelendirerek reddetti. Şirket, Musk'ın taleplerinin "taciz kampanyasının" bir parçası olduğunu öne sürdü. Microsoft tarafı ise suçlamaları reddederek, kendilerinin haksız bir kazançta bulunmadığını savundu.

DAVA NİSAN AYINDA JÜRİ KARŞISINDA

Federal bir yargıç, Musk'ın talebinin ardından davanın Nisan 2026'da Oakland, Kaliforniya'da bir jüri tarafından görülmesine karar verdiğini duyurdu. Dava, yapay zekâ dünyasının önde gelen iki ismini uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor.

500

