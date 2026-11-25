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Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakım ve onarım nedeniyle kapatılmasının ardından hizmete alınan alternatif piste yeni kurulan Aletli İniş Sisteminin (ILS) kontrolü için deneme uçuşları yapılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda yürütülen pist çalışmaları ve yeni Aletli İniş Sistemi (ILS) sistemine ilişkin geçtiğimiz haftalarda değerlendirmelerde bulunmuştu. Alternatif pistte, başlangıçta ana pistin ILS sisteminden Side Step uygulamasıyla yararlanıldığını belirten Uraloğlu, bu piste özel yeni bir iniş sistemi kurulması için de çalışmalara başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız neticesinde, Diyarbakır Havalimanı'nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS sisteminin kurulumunu tamamladık" dedi.

Yeni ILS sisteminin kurulum sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, çalışmaların ana pistte yürütülen bakım ve onarım faaliyetleriyle koordineli olarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Uraloğlu, "12 Ekimde altyapı çalışmalarını tamamladığımız sistemin cihaz montajlarını da 30 Ekim itibarıyla bitirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından kalibrasyon uçağı bugün Diyarbakır semalarında kontrol uçuşu gerçekleştirmeye başladı. 2024 yılında DHMİ envanterine katılan çift motorlu TC-FCF jet, uçuş kontrol kalibrasyon seyrine devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı