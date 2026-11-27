Diyarbakır Havalimanı'nda alternatif piste kurulan ILS'nin uçuş kontrolü tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Havalimanı'nda alternatif piste kurulan yeni ILS'nin uçuş kontrolü tamamlandı. Bakan Uraloğlu'nun kurulumun bittiğini açıklamasının ardından kalibrasyon uçağı TC-FCF kontrol uçuşunu bitirdi; sistem en az 7-8 kez doğrulandı.
Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakım ve onarım nedeniyle kapatılmasının ardından hizmete alınan alternatif piste yeni kurulan Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) uçuş kontrolü tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda yürütülen pist çalışmaları ve yeni ILS'ye ilişkin geçtiğimiz haftalarda değerlendirmelerde bulunmuştu. Alternatif pistte başlangıçta ana pistin ILS sisteminden Side Step uygulamasıyla yararlanıldığını belirten Uraloğlu, bu piste özel yeni bir iniş sistemi kurulması için de çalışmalara başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız neticesinde Diyarbakır Havalimanı'nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS sisteminin kurulumunu tamamladık" dedi.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından kalibrasyon uçağı, dün Diyarbakır semalarında kontrol uçuşu gerçekleştirmeye başladı. 2024 yılında DHMİ envanterine katılan çift motorlu TC-FCF jet, uçuş kontrol kalibrasyon seyrini tamamladı. Yeni kurulan ILS cihazının hem dikey süzülüş açısının hem de yatay pist hizalaması en az 7-8 kez üst üste farklı yaklaşma profilleriyle doğrulandı.