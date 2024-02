Disney'den yeni filmler için vizyon tarihleri açıklandı

Disney, yüzlerce animasyon ve filmden oluşan koleksiyonuyla sinema dünyasının en büyük yapımcılarından biri. Disney Ceo'su Bob Iger ise yaptığı son açıklama kapsamında Oyuncak Dünyası 5 ve Deadpool 3 gibi filmlerin vizyon tarihini paylaştı.

Yeni Disney film ve animasyonlarının vizyon tarihi

Disney'in ilk çeyreğe ilişkin finans raporunda konuşan CEO Bob Iger, merakla beklenen yeni filmler hakkında açıklamada bulundu. Disney ve Pixar gibi diğer stüdyolardan gelecek projelerin vizyon tarihlerini detaylandırdı.

CEO Iger, her ikisi de sinemada gösterime girecek Oyuncak Hikayesi 5 ve Karlar Ülkesi 3'ün 2026'da yayınlanacağını doğruladı. Ayrıca Jon Favreau'nun yöneteceği The Mandalorian ve Grogu filmlerinin de aynı yıl vizyona girecek ilk Star Wars filmleri olacağını söyledi.

Bu yapımlara ek olarak, bazı filmlerin kesin çıkış tarihleri de paylaşıldı. Zootopia 2 26 Kasım 2025'te vizyona girecekken, Moana'nın devam filmi ise 27 Kasım 2024 olarak belirlendi.

Disney ayrıca bu yıl içerisinde birkaç filmin de çıkışını yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak 10 Mayıs'ta Kingdom of the Planet of the Apes ve 14 Haziran'da Inside Out 2 yayınlanacak. 26 Temmuz'da Deadpool 3'ün ve Mufusa: The Liong King'in 20 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.

Şirket, film ve animasyon geliştirme hızını 2025'ten itibaren daha da artıracak. Marvel tarafında ise Kaptan Amerika: Brave New World, Fantastik Dörtlü, Thunderbolts ve Blade'in 2025'te gösterime girmesi planlanıyor.