Discord Mobil Uygulaması Artık Simgesini Değiştirebiliyor

Son yıllarda artan popülaritesi ile günümüzde yüz milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Discord, kullanıcılarına yepyeni özellikler sunmaya devam ediyor. Yakın zamanda Xbox platformu için yayın yapma özelliğine kavuşan Discord, şimdi ise mobil uygulama Simgesi Değiştirme özelliğini aldı. İşte yeniliğin detayları…

Discord için uygulama Simgesi Değiştirme özelliği geldi

Geçtiğimiz günlerde çıkan iddiaların ardından Discord, bugün yaptığı duyuru ile telefonun ana ekranında görünen mobil uygulama simgesinin artık değiştirebileceğini açıkladı. Üstelik kullanıcılarda merak uyandıran bu özellik, çoktan kullanıma sunuldu.

Nitro members can now customize how Discord shows up on their mobile devices with a custom app icon. Show us which icon is your favorite so far! pic.twitter.com/Jjhse2Bo5s — Discord (@discord) September 25, 2023

Discord tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulama simgesi için Gotik, Pastel, Taktiksel ve Kömür gibi farklı temalarda tasarım seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar, pek çok seçenek arasından dilediklerini belirleyebiliyorlar.

Sonunda: Discord'a çok beklenen özellik nihayet geldi!

Discord mobil uygulaması için Simge Değiştirme özelliği hem Android hem de iOS kullanıcıları için yayımlandı. Bu bağlamda güncelleme alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz. Bununla beraber söz konusu özelliğin yalnızca Nitro aboneleri tarafından kullanılabileceğini belirtmek gerekiyor.

Nitro aboneliğinin aylık fiyatının ise geçtiğimiz aylarda gelen zammın ardından 74,99 TL ile güncellendiğini belirtelim. O halde lafı çok uzatmadan yeni özellik ile birlikte Discord mobil uygulama simgesini nasıl değiştirebileceğinize geçelim.

Discord mobil uygulama simgesi nasıl değiştirilir?

1. Adım: Discord mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Adım: Alttaki gezinme menüsünden profil fotoğrafına tıklayarak Seçenekler kısmına giriş yapın.

3. Adım: Ardından Uygulama Simgesi seçeneğine dokunun.

4. Adım: Seçenekler arasından dilediğiniz uygulama simgesini seçtikten sonra kaydedebilirsiniz.

Aslına bakacak olursak mobil uygulamanın simgesini değiştirebilme özelliği ile defa karşılaşmıyoruz. Zira daha önce zaten Reddit'te vardı. Geçtiğimiz aylarda Twitter da bu seçeneği kullanıcılara sunmaya başladı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Discord'un yeni uygulama simgesi değiştirme özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.