Devconnect İstanbul'da Gerçekleşti

Bu yılın en büyük Ethereum etkinliklerinden olan Devconnect, İstanbul'da düzenlendi. Etkinlik boyunca, Ethereum ekosisteminde yer alan geliştirici ekipler, binlerce kişiyi ağırladılar.

Bu yılın en büyük Ethereum etkinliklerinden olan Devconnect, 13-19 Kasım haftasında İstanbul'da düzenlendi. Etkinlik boyunca, Ethereum ekosisteminde yer alan geliştirici ekipler, İstanbul'un farklı yerlerinde 100'ün üzerinde yan etkinlik organize ederek tüm dünyadan binlerce kişiyi ağırladılar.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar ve geliştiriciler, Türk kullanıcı ve geliştiricilerle buluşarak fikirlerini paylaşma imkanı elde ettiler. 7 gün süren etkinlikler zinciri süresince paneller, geliştirici atölyeleri, eğitimler ve hackathon'lar düzenlendi.

Devconnect'in ilk gününde düzenlenen ETHGünü'nde Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin de bir konuşma yaptı. Buterin, "30 Dakikada Ethereum" adlı sunumunda Ethereum'u anlattı. Etkinliğe yaklaşık 2 bin katılımcı eşlik etti.

EN SICAK NOKTALARDAN BİRİ CROSS-CHAİN HACKER'S DEN OLDU

Devconnect'in en sıcak noktalarından biri de Internet Computer (IC) tarafından tertiplenen Cross-Chain Hacker's Den oldu. Masterpiece Maslak'ta yapılan hackathon'da katılımcılar bilgi, yenilik ve heyecan verici ödüller kazanma şansıyla dolu bir gün geçirdiler.

Ekosistem kurucularının ustalıkla hazırladıkları Cross-Chain Hacker's Den programı, tamamen zincir üzerinde dApp'ler oluşturma, Bitcoin üzerinde akıllı sözleşmeler kodlama ve zincirler arası dApp'ler geliştirme gibi konuları kapsayarak katılımcılara IC üzerinde geliştirme yapmanın temel yönlerini gösterdi.

Etkinliğin başlangıcındaki beyaz tahta oturumu sırasında katılımcılar, Web3 hakkında daha fazla bilgi edinmek, Internet Computer teknolojilerini keşfetmek, benzer düşünen bireylerle bağlantı kurmak, ekipler oluşturmak ve ICP'de dApp geliştirmek dahil olmak üzere, beklentilerini paylaştılar.

DOMİNİC WİLLİAMS: TÜRK WEB3 TOPLULUĞU GELECEK VADEDİYOR

DFINITY'nin kurucusu ve bilim insanı Dominic Williams, yaptığı konuşmada, ICP'nin temel özelliklerini ve sağladığı avantajları vurguladı. Williams'ın konuşmasının ardından, katılımcılara yaratıcılıklarını desteklemek için sağlanan dört farklı yol ve örnek fikirlerle tamamen zincir üzerinde dApp geliştirme görevi verildi.

Williams, etkinlikle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Etkinlik sırasında, Internet Computer'ın temel yönlerini geliştiriciler ve Web3 meraklıları ile paylaşma fırsatı bulduk. Gün zorlu ama verimli geçti. Ekipler, uzmanlarımız ve mentorlarımızın rehberliği ve ilgisiyle yeni çözümler üretmek için yarıştılar. Birçok olağanüstü fikir elde ettik. Geliştiricilerin, bunları bizim desteğimizle gelecekte de geliştirmeye devam edeceklerini umuyoruz."

Türk Web3 topluluğunun gelecek vadettiğini belirten Williams, "Burada, çalışmaya ve yeni şeyler yaratmaya hevesli yetenekler var. Birçoğu ICP'ye aşina fakat uygulama geliştirme ve Internet Computer'ı bir Web3 platformu olarak kullanma açısından fırsatlar çok. Hibe programlarımız ve deneyimli profesyonellerimiz aracılığıyla ICP, Türk topluluğunun aktif gelişimini en başından itibaren destekleyip yönlendirebilir ve geliştiricilerin dünyayı fethetmelerine yardımcı olabilir" dedi.

Pazar günü sona eren Devconnect'in ardından şimdi gözler Ethereum ekosisteminin en büyük etkinliklerinden DevCon'a çevrildi. İstanbul, gelecek yıl Güney Asya'da yapılacak olan DevCon'un 2025'teki en büyük adayı konumunda.