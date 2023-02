deprem.io geliştirici ekibinden Discord'a çağrı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 5 günlük bir süre geçti. Son veriler deprem kaynaklı 17 bin 674 ölü ve 71 bin 866 yaralının olduğu yönünde. Depremin ardından ülkemize maddi ve manevi destekler de gelmeye başladı. Öte yandan resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlar da depremden etkilenenlere yardımcı olmak için kolları sıvadı. Bu web sitelerinden deprem.io'nun geliştirici ekibi, Discord sunucu limitlerine ulaştıklarını belirterek platformdan yardım istedi.

deprem.io ekibi Discord'a çağrı yaptı

Depremin ardından resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlar tarafından geliştirilen web siteleri de rağbet görmeye başladı. Deprem nedeniyle sıkıntı yaşayan insanlara yardımcı olmayı hedefleyen bu web siteleri daha çok Discord üzerinden organize olmayı tercih ediyorlar.

hey @discord. as https://t.co/1DvBs58NaT disaster assistance team, we've reached the limits of our @discord server. is there a chance if you could increase user limit for us? /cc @benfurkankilic @fkadev @esesci — Eser Ozvataf (laroux) (@eser) February 9, 2023

Bu web sitelerinden birisi de deprem.io demek mümkün. Depremin hemen ardından kullanıma sunulan internet sitesi, bünyesinde barındırdığı birçok özellik sayesinde yardıma ihtiyacı olanlarla yardım etmek isteyenleri bir araya getiriyor.

Web sitesi kısa süre içinde popüler hale geldi ve depremzedelere yardımcı olmaya başladı. Doğal olarak 6 Şubat'ta açılan IT Deprem Yardım isimli Discord sunucularındaki kullanıcı sayısı da katlanarak arttı. Son olarak web sitesinin geliştiricileri, sunucu sınırına ulaştıklarını ifade ederek Discord'dan kullanıcı limitinin artırılmasını istedi.

Kısa bir süre içinde geliştiricilere yanıt veren Discord, konuyu daha ayrıntılı bir şekilde incelemeleri için sunucunun kimliğini veya sunucuya katılmak için bir bağlantıyı DM üzerinden kendilerine ulaştırılmasını istedi.

deprem.io vatandaşlara neler sunuyor?

Bu internet sitesi yukarıdaki gibi yardıma ihtiyacı olanlarla yardım edebilecekleri buluşturuyor. Bu noktada sesli görüşme gibi özelliklerin aksine daha çok form doldurarak taleplerin iletilmesini odak alıyor. Siteye ilk giriş yaptığınız zaman eğer yardıma ihtiyacınız varsa "Ben/Tanıdığım Enkazda", "Gıdaya İhtiyacım Var" ve "Isınmaya ihtiyacım Var" seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Bunun dışında yardım etmek istiyorsanız, "Enkaz Altında Olanlar", "Gıda İhtiyacı Olanlar" ve "Isınma İhtiyacı Olanlar" sekmelerine tıklayarak gerekli bilgileri alabiliyorsunuz.