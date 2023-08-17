Çinli İnternet Devi Tencent'in Geliri Arttı

Çinli internet devi Tencent, 2023'ün ikinci çeyreğinde gelir ve net karında geçen yılın aynı dönemine göre artış bildirdi. Şirketin geliri yüzde 11 artışla 149,2 milyar yuan olarak gerçekleşti.

SHENZHEN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çinli internet devi Tencent, 2023'ün ikinci çeyreğinde gelir ve net karında geçen yılın aynı dönemine göre artış bildirdi.

Şirketin Çarşamba günü açıklanan mali verilerine göre Tencent, ikinci çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla 149,2 milyar yuan (yaklaşık 20,7 milyar ABD doları) gelir elde etti. Şirketin geliri bu yılın başından beri üst üste iki çeyrekte yıllık bazda yüzde 11 oranında artmış oldu.

Şirketin net karıysa söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 37,5 milyar yuanı aştı.

Çarşamba günü yayımlanan raporda bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 48,64 milyar yuan gelir getiren finans teknolojisi ve ticari hizmetlerin, bu çeyrekte Tencent'in gelirine en fazla katkıda bulunan iş segmenti olduğu kaydedildi. Söz konusu segmentin şirket gelirine katkısı art arda dokuz çeyrek boyunca yüzde 30'un üzerinde gerçekleşti.

Reklam gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 25 milyar yuana ulaştı.

Rapora göre Tencent, bu yılın ilk yarısında araştırma ve geliştirmeye 31,19 milyar yuanın üzerinde yatırım yaptı.

Tencent Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Pony Ma, şirketin üretken yapay zeka da dahil olmak üzere inovasyonu teşvik etmeye ve tescilli temel modelini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.