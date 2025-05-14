Çinli Baidu, otonom araç hizmetini Türkiye'ye taşıyacak

Çinli teknoloji devi Baidu, otonom araç hizmeti Apollo Go'yu Avrupa ve Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor. Şirket, Avrupa'daki ilk adımını İsviçre'de atmayı planlarken, Türkiye'de de benzer bir genişleme hedefliyor.

APOLLO GO AVRUPA'DA: İLK DURAK İSVİÇRE

Baidu'nun Apollo Go hizmeti, Çin'de Wuhan başta olmak üzere birçok şehirde faaliyet gösteriyor. Şirket, Avrupa pazarına giriş için İsviçre'yi seçti ve burada bir yerel ofis kurmayı hedefliyor. İsviçre'nin ulusal posta hizmeti sağlayıcısı PostAuto ile görüşmeler yapıldığı bildirildi. Ancak Swiss Post, şu anda Baidu veya başka bir teknoloji sağlayıcısıyla resmi bir iş birliği olmadığını belirtti.

OTONOM TAKSİLER YAKINDA TÜRKİYE'DE

Baidu, Türkiye'de de Apollo Go hizmetini başlatmayı planlıyor. Şirketin bu genişleme stratejisi, "varlık hafif" (asset-light) modeliyle, yerel ortaklıklar ve teknoloji transferi üzerine kurulu. Bu yaklaşım, Baidu'nun uluslararası pazarlarda hızlı ve etkili bir şekilde büyümesini amaçlıyor.

Apollo Go, Çin'de 10'dan fazla şehirde faaliyet gösteriyor ve Wuhan'da 400'den fazla otonom aracıyla en büyük filosuna sahip. Şirket, 2025 yılını küresel genişleme için önemli bir yıl olarak görüyor ve Avrupa ile Orta Doğu'da yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.