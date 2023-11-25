Çin, teknoloji deney uydusunu başarıyla fırlattı

ÇEKİM TARİHİ: 23 Kasım 2023

1. Deney uydularının fırlatılmasından çeşitli görüntüler

2. Simülasyonlardan çeşitli görüntüler

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye bir teknoloji deney uydusu fırlattı.

Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Perşembe günü Beijing saatiyle 18.00'de fırlatılan uydu interneti teknolojilerine yönelik deney uydusu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleşti.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 498'inci, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketinin ise 84'üncü uçuş görevi olma özelliği taşıyor.

İki kademeli sıvı yakıtlı bir fırlatma aracı olan Uzun Yürüyüş-2D, Dünya'dan 700 kilometre yükseklikteki Güneş'le eşzamanlı yörüngeye 1,3 ton yük taşıyabiliyor.

Bu taşıyıcı roket hem tekli hem de çoklu uyduları çeşitli yörüngelere fırlatabiliyor.

Roketin üstündeki Yuanzheng-3 ya da Expedition-3 üst kademe araçları da görevin başarısına katkıda bulundu.

Perşembe günkü fırlatma, Yuanzheng-3'ün Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirilen ilk göreviydi. Bu fırlatma görevinde taşıma kapasitesini artırmak amacıyla Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketinden faydalanıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xichang'dan bildiriyor. (XHTV)