Haberler ›› Teknoloji ›› Çin'in Shenzhou-17 Uzay Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi

Çin'in Shenzhou-17 Uzay Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının Perşembe günü uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendiğini duyurdu. Uzay aracındaki üç astronotun daha sonra Tianhe modülüne gireceği ve Shenzhou-16 misyonundaki üç astronotun geri dönüş için hazırlandıkları belirtildi.