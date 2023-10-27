Çin'in Shenzhou-17 Uzay Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının Perşembe günü uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendiğini duyurdu. Uzay aracındaki üç astronotun daha sonra Tianhe modülüne gireceği ve Shenzhou-16 misyonundaki üç astronotun geri dönüş için hazırlandıkları belirtildi.
BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının Perşembe günü uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendiğini duyurdu.
Shenzhou-17, Perşembe günü Beijing saatiyle 17.46'da uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin ön kapağına hızla yanaşarak otomatik olarak kenetlendi.
Ajans, tüm bu sürecin yaklaşık 6,5 saat sürdüğünü belirtti.
Uzay aracındaki üç astronotun daha sonra Tianhe modülüne gireceği ve Shenzhou-16 misyonundaki üç astronotun geri dönüş için hazırlandıkları belirtildi.
Shenzhou-17 uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Perşembe günü Beijing saatiyle 11.14'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.