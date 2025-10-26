Çin, Gaofen-14 02 adlı uydusunu uzaya fırlattı
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Gaofen-14 02 uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uzun Yürüyüş-3B roketi ile fırlatılan uydu, yüksek hassasiyetli stereo görüntüleri elde etme kapasitesine sahip olup, ülkenin ekonomik kalkınma projelerine destek sağlayacak.
ÇİN'in, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Gaofen-14 02' adlı uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin, bugün ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Gaofen-14 02' adlı uyduyu uzaya gönderdi. 'Uzun Yürüyüş-3B' taşıyıcı roketiyle yerel saatle 11.55'te uzaya fırlatılan uydunun belirlenen yörüngesine yerleştiği belirtildi.
Küresel ölçekte yüksek hassasiyetli stereo görüntüleri verimli bir şekilde elde edebilme kapasitesine sahip olan uydunun, ülkenin ekonomik kalkınmasına, ulusal savunma inşasına ve Kuşak Yol gibi stratejik projelerin uygulanmasına temel coğrafi bilgi desteği sağlayacağı kaydedildi.
