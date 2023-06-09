Çin'de Dijital Çin Sergisi İlk Kez Düzenlendi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda, ilk defa Çin kültürünün dijital ortama taşındığı Dijital Çin sergi alanı kuruldu. Sergi ile kültürel sektörlerin ulusal düzeydeki pazar oyuncularının, büyük platformların ve en son teknolojik yeniliklerin öne çıkarılması ve tanıtımı hedefleniyor.