Çin'de Dijital Çin Sergisi İlk Kez Düzenlendi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda, geleneksel Çin şiirinin dijital gösterimini izleyen bir ziyaretçi, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
SHENZHEN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda, ilk defa Çin kültürünün dijital ortama taşındığı Dijital Çin sergi alanı kuruldu. Sergi ile kültürel sektörlerin ulusal düzeydeki pazar oyuncularının, büyük platformların ve en son teknolojik yeniliklerin öne çıkarılması ve tanıtımı hedefleniyor.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda, Dijital Çin sergi alanını ziyaret eden insanlar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda, Dijital Çin sergi alanını gezen bir ziyaretçi, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'ndaki Dijital Çin sergi alanında video izleyen insanlar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'ndaki Dijital Çin sergi alanında video izleyen insanlar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda, Dijital Çin sergi alanını ziyaret eden insanlar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda Gansu standını ziyaret eden geleneksel Çin kıyafeti giymiş bir kadın, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda taşınabilir tipte baskının 3 boyutlu gösterimini izleyen insanlar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda, Dijital Çin sergi alanını ziyaret eden insanlar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda, Dijital Çin sergi alanını ziyaret eden insanlar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen 19. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültürel Endüstriler Fuarı'nda, Dijital Çin sergi alanını ziyaret eden insanlar, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)0