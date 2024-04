CD Projekt Red: Oyunlarımız 'AAAAA' Olacak

Son yıllarda teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte birlikte oyun dünyasında da gözle görülür bir ilerleme yaşanıyor. Bu, oyunculara daha sürükleyici deneyimler sunulabilmesini sağlarken, oyunların geliştirilmesi için ayrılan bütçelerin artmasına da yol açıyor. Son olarak "yüksek bütçeli oyun" denince akla gelen Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi oyunların geliştiricisi olarak bilinen CD Projekt Red şirketinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu açıklama, oyuncular arasında şaşkınlık yarattı.

CD Projekt Red: "Bizim oyunlarımız 'AAAAA' olacak"

Ubisoft, ilk olarak 2017 yılında duyurduğu ve şimdiye kadar birkaç defa ertelenen Skull and Bones'ı yakında zamanda piyasaya sürdü. Korsanlık temalı bu oyun genel olarak beğenilse de 60 dolarlık fiyatının yüksek olmasına rağmen bunun üstüne bir de eşyalar, battle pass ve sezonluk etkinlikler satıldığı için eleştiri topladı.

Eleştiriler giderek arttıkça Ubisoft CEO'su Skull and Bones'ı "AAAA" olarak tanımladı. Yani oyunun Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt ve GTA 5 gibi AAA kategorisine dahil olan oyunlardan bile daha yüksek kalitede olduğunu söylemeye çalıştı. Bilmeyenler için "AAA" tanımı, büyük veya orta ölçekli bir stüdyo tarafından geliştirilen ve yüksek bütçe ayrılmış oyunlara deniyor. Bunun için The Last of Us, Assassin's Creed veya Tomb Raider oyunları örnek verilebilir.

Efsane oyun için geri sayım başladı! İşte Mayıs 2024'te çıkacak yeni oyunlar

Bugün ise CD Projekt Red Mali İşler Direktörü Piotr Nielubowicz'e Ubisoft CEO'sunun açıklamasının ardından CD Projekt Red'in sadece "AAA" oyunlar mı geliştireceği soruldu. Nielubowicz ise "Bizim (oyunlarımız) AAAAA olacak" şeklinde bir yanıt verdi.

Şakalaşma amacıyla verilen bu yanıt oyuncular arasında çok konuşuldu. Aslında bunun her ne kadar şaka yapmak için söylenmiş olabileceği düşünülse de CD Projekt Red, "AAAAA" oyunlara pek uzak değil gibi görünüyor.

Zira şirketin Aralık 2020'de piyasaya sürdüğü Cyberpunk 2077'ye şimdiye kadar 125 milyon dolar harcadığı biliniyor. Phantom Liberty adlı genişletmesi içinse 21 milyon dolar bütçe ayrıldığı söyleniyor. Bu miktar, bazı oyun firmalarının sadece bir yıllık geliri. Bu nedenle oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hatta karşılaştırma yapmak gerekirse Rockstar Games'in en popüler oyunlarından GTA 5'in 265 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.