CATL, 10 Dakika Şarj ile 400 Km Giden Pilini Tanıttı

Elektrikli araçlar için büyük bir sorun olan pil sorununa çözüm olarak CATL, 10 dakika şarj ile 400 kilometre gidebilen pilini tanıttı. Şirket, lityum demir fosfat malzemesi kullanarak geliştirdiği Shenxing Ultra Şarj Pili ile lityum demir fosfat pillerinin performansını artırdı.

Elektrikli araçlar, piyasaya çıkmalarıyla birlikte otomobillerdeki yakıt sorununu ortadan kaldırdı. Ancak şimdi de pil sorunları baş gösteriyor. Öyle ki benzinli araçların yakıt depoladığı gibi onların da elektrikten belli bir güç depolaması gerekiyor. Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) buna bir çözüm olarak 10 dakika şarj ile 400 kilometre gidebilen pilini tanıttı.

CATL'nin yeni büyüsü: Shenxing Ultra Şarj Pili

4 Eylül 2023'te Almanya Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA MOBILITY 2023) resmi olarak Münih'te başladı. CATL, fuarda ürünlerini ve uygulama çözümlerini sergiledi. Lityum demir fosfat malzemesi kullanan ve büyük ölçekli üretimi destekleyen dünyanın ilk 4C ultra hızlı şarj pili olan "Shenxing Ultra Şarj Pilini" görkemli bir şekilde tanıttı.

CATL, fuarda Sodyum İyon piller, M3P piller, Yoğunlaştırılmış Piller, Qilin Piller ve Shenxing Süper Hızlı Şarj Pili gibi ürünleri sergiledi. CATL, Shenxing Ultra Hızlı Şarj Pilinin malzemelerde, malzeme sistemlerinde ve sistem yapılarında sürekli bir yenileme yoluyla lityum demir fosfat malzeme sisteminin çığır açan performans sınırlarına ulaştığını belirtti.

Lityum demir fosfat pillerini yeniden tanımlayan ve Avrupalı tüketicilerin menzil endişesini büyük ölçüde hafifleten Şirket, "400 km boyunca gitmek için 10 dakika şarj" gibi çığır açan ultra hızlı şarj hızını gerçekleştirdi. Ek olarak, yapısal yenilik ve akıllı algoritmalar sayesinde Shenxing Ultra Hızlı Şarj Edilen Pil, kolaylıkla 700 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaşıyor.

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Shenxing pili, -10°C gibi düşük sıcaklıktaki ortamlarda bile 30 dakika içinde %80'e kadar şarj edilebiliyor. Geliştirilmiş elektrolitler ve yüksek güvenlikli kaplama membranları kullanarak akü güvenliği için "çifte sigorta" sağlıyor. Genel sıcaklık alanının akıllı algoritma kontrolü sayesinde en üst düzey güvenlik standartlarına ulaşıyor ve lityum demir fosfat pillerin performansını kapsamlı bir şekilde artırıyor.

Tesla, BMW, Xpeng gibi devlere de batarya hizmeti sağlayan dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL'nin böyle bir bataryayı tanıtması elbette gelecekteki elektrikli otomobillerin nasıl olacağına göz kırpıyor.

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