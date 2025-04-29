Çanakkale'de Dijital Dönüşüm Destekleri Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale'de Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, dijital dönüşüm destekleri ve finansman olanakları KOBİ ve kamu kurumlarıyla paylaşıldı.

GMKA koordinasyonunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Teknopark'ın ev sahipliğinde, Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü, Ostim OSB, TÜBİTAK TÜSSİDE, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla "Dijital Dönüşüm Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil, konuşmasında, küresel dijitalleşme trendlerinin bölgesel iş dünyası için sunduğu kritik öneme dikkati çekerek, internet ve sosyal medya kullanımındaki genel artış eğilimini vurguladı.

Ayrıca yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerin bilgiye erişim ve içerik üretimindeki dönüştürücü etkisine de değinen Bil, Çanakkale Teknopark'ın bölgedeki teknoloji girişimlerine verdiği stratejik destek ve projeleri anlattı.

TÜBİTAK DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı Bülent Yılmaz da dijitalleşme uygulamalarındaki pratik deneyimlerini aktararak, karşılaşılan zorlukları ve çözüm yollarını katılımcılarla paylaştı.

Daha sonra OSTİM OSB Dijital Dönüşün Ofisi Yöneticisi ve TÜBİTAK DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı Çağlar Öngüner moderatörlüğünde "Dijital Dönüşüm Destekleri" paneli gerçekleştirildi.