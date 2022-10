Büyük iddia! TikTok, her adımımızı izliyor mu?

Günümüzün en başarılı ve popüler sosyal medya platformları arasına adını yazdıran TikTok, uzun zamandır başta ABD hükümeti ile bazı problemler yaşıyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre platform, ABD'de yaşayan bazı önemli insanların her adımını Çin hükümetine sızdırıyor olabilir.

TikTok önemli isimleri takip mi ediyor? ABD'de yasaklanabilir!

TikTok hakkında ortaya atılan iddiaların en büyük nedeni genelde Çin merkezli ByteDance şirketinin çatısı altında olmasından kaynaklanıyor. Zira Çin hükümetine veri sızdırdığı yönünde endişeler her geçen gün artıyor. Tabii ABD'ye göre bu endişeler hiç de yersiz değil.

Son olarak Forbes tarafından yayınlanan haber nedeniyle taraflar sosyal medyada birbirine girdi. Forbes, ByteDance'in ABD hükümetindeki önemli isimlerin konum takibini yapabilmek için TikTok'u kullanıyor olabileceğini söyledi.

TikTok ise açıklamasının bir bölümünün Forbes tarafından kasti olarak sansürlendiğini, GPS takibi yapamadıklarını ve kendilerine karşı cephe alındığı yönünde bir paylaşım yaptı. Fakat haberi yazan gazeteci zaten GPS verilerinden bahsetmediklerini ve şirketin konuyu kasti olarak dağıttığını söyledi.

Forbes tarafından kendi haberlerine hitaben yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

"TikTok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance, tarafımızdan incelenen materyallere göre belirli Amerikan vatandaşlarının fiziksel konumlarını izlemek için TikTok uygulamasını kullanmayı planlıyor"

1/ @Forbes' reporting about TikTok continues to lack both rigor and journalistic integrity. https://t.co/HYF16KezqS — TikTokComms (@TikTokComms) October 20, 2022

TikTok tarafından Forbes'un haberi üzerine yapılan paylaşımda ise şunlar söylendi.

"TikTok hakkında yapılan haberler hem titizlik hem de gazetecilik bütünlüğünden yoksun olmaya devam ediyor. Forbes, özellikle iddiasının temel fizibilitesini çürüten açıklamamızın bir kısmını habere dahil etmemeyi seçti. TikTok, ABD kullanıcılarından kesin GPS konum bilgisi toplamaz.

Bu da TikTok'un ABD kullanıcılarını makalenin önerdiği şekilde izleyemediği anlamına gelir. TikTok hiçbir zaman ABD hükümetinin herhangi bir üyesini, aktivistleri, tanınmış kişileri veya gazetecileri "hedeflemek" için kullanılmadı. Yani onlara diğer kullanıcılardan farklı bir içerik deneyimi sunmuyoruz.

İç denetim ekibimiz sektörümüzdeki şirketlerde standart olduğu gibi davranış kurallarının ihlallerine ilişkin iç soruşturmalar yürütmek ve ihtiyaç duydukları bilgileri elde etmek için belirlenmiş politika ve süreçleri takip ediyorlar.

Forbes tarafından iddia edildiği gibi iç denetim kaynaklarının herhangi bir şekilde kullanılması, şirket personelinin derhal işten çıkarılması için gerekçe teşkil edecektir."

İlgili haberi yazan gazeteci Emily Baker-White ise TikTok'un raporda gündeme getirilen soruna yanıt vermediğini ve konuyu dağıttığını şu sözlerle söyledi:

"Haberde GPS'den hiç bahsetmedik. Aslında, sözcülerinden IP adresi aracılığıyla yaklaşık konum topladıklarını söyledik. GPS kullanmamak, belirli kişileri izlemek için bu yaklaşık konumu kullanamayacakları anlamına gelmez.

TikTok'un bazı belirli grupları "hedeflemek" için kullanılmadığı yönündeki açıklamasına sevindim. Yine de, bildirdiğimiz gibi, belirli Amerikalıları izlemek için kullanmayı planladıklarından endişeliyim. Ayrıca çarşamba günü bu konuyu kendilerine sorduğumuzda susmayı tercih ettiler.

Hatta Ne TikTok ne de ByteDance, hem haberin yayın öncesi sürecinde yazmayı planladığımız şeyi söylediğimizde ve yorum yapmalarını istediğimizde, hem de o tarihten beri bildirdiğimiz hiçbir şeyi inkar etmedi."