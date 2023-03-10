Büyük iddia: Apple'dan tarihin en büyük zammı!

Bugün ortaya çıkan ve büyük ses getiren sızıntılara göre Apple, 2024 yılında iPad Pro modellerine rekor seviyede zam yapacak.

Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat şimdiden seri üretim sürecine giren cihazların sızıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bununla birlikte tablet tarafında da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Hatta son çıkan iddialara göre Apple, iPad Pro modelleri için rekor seviyede zam yapabilir.

Apple, iPad Pro modellerine tarihi zam yapabilir!

Bugün Apple'ın ekran satın aldığı Samsung ve LG'nin anavatanı Kore'de ortaya çıkan haberlere göre Apple, 2024 yılında iPad Pro modellerine büyük bir zam yapacak. Bunun en büyük nedenin ise yeni panel üretimi olduğu söyleniyor.

Öyle ki ABD'de halihazırda 799 dolar fiyat etiketine sahip olan 11 inç Liquid Retina ekrana sahip iPad Pro modeli, yeni OLED paneliyle birlikte 700 dolar zamlanarak 1500 dolara satılacak. Bu, neredeyse 2 katlık bir artışa denk geliyor.

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Ailenin büyük üyesi olan, mevcutta 1099 dolar fiyat etiketine sahip 12.9 inç boyutunda Liquid Retina XDR ekran kullanan iPad Pro da yine 700 dolar kadar zamlanarak 1799 dolarlık yeni fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Tabii bu yıl fiyatlarda bir değişim beklenmediğini belirtelim. Zira belirtilen fiyat artışının 2024 yılında yeni OLED panelleri kullanan ve muhtemelen M3 işlemcisinden güç alacak olan iPad Pro modelleri için olacağı söyleniyor..

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple, bu kadar büyük bir zam yapmayı göze alabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!