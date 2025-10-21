Haberler

BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTK, 5G teknolojisine geçiş sürecinde olası fiyat artışlarını önlemek amacıyla yeni bir tavan ücret uygulamasını duyurdu. Düzenlemeye göre, mobil operatörlerde yurtiçi arama dakikası 4,11 TL'yi, SMS ücreti ise 2,93 TL'yi geçemeyecek. Bu karar sayesinde vatandaşlar, 2026 yılına kadar aşırı zamlı tarifelere karşı korunmuş olacak ve 5G öncesi dönemde fiyat istikrarı sağlanacak.

BTK, telekomünikasyon sektöründe fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla yeni azami ücret tarifesini yürürlüğe soktu. Buna göre, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone belirlenen üst sınırların üzerinde ücretlendirme yapamayacak. Bu karar, operatörlerin 5G yatırımları veya ihale bedelleri gerekçesiyle yüksek zam talebinde bulunmasının önüne geçti. Yeni düzenleme, 5G'nin 1 Nisan 2026'da devreye girmesine kadar fiyat istikrarını korumayı amaçlıyor.

5G İHALESİNDE REKOR TEKLİF: 3,5 MİLYAR DOLAR

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 5G ihalesinde üç büyük operatör, toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif sunarak 11 frekans paketi için 2042 yılına kadar lisans aldı. Şirketler, bu bedeli üç eşit taksitte ödeyecek ve 2026 yılına kadar altyapılarını 5G'ye uygun hale getirmekle yükümlü olacak. Türkiye, bu tarihten itibaren 5G teknolojisini resmi olarak kullanmaya başlayacak.

YENİ TAVAN ÜCRETLER AÇIKLANDI

BTK'nın yayımladığı yeni azami ücret tarifesi şöyle:

  • Yurtiçi arama dakikası: 4,11 TL
  • Yurtdışı arama dakikası: 48,68 TL
  • Yurtiçi SMS: 2,93 TL
  • Yurtdışı SMS: 8,54 TL
  • Bilinmeyen numaralar servisi: Dakikası 11,65 TL

Bu ücret sınırları, 2026 yılına kadar geçerli olacak ve tüketicilerin ani zamlarla karşılaşmasını engelleyecek.

SIM KART VE HAT İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZEN

SIM kart değişikliklerinde garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz kalırken, kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatasından kaynaklanan değişimlerde 180,06 TL alınacak. Hat açma ve kapama işlemleri ise 183,68 TL olarak belirlendi.

TAAHHÜTSÜZ ABONELER İÇİN YÜZDE 32 ZAM SINIRI

BTK'nın yeni düzenlemesiyle 1 Ekim 2025 itibarıyla taahhüt süresi dolan abonelere uygulanacak yeni tarifelerde en fazla %32 oranında zam yapılabilecek. Örneğin, 300 TL'lik bir paketin yeni fiyatı 400 TL'yi aşamayacak. Bu sınır, özellikle taahhütsüz aboneler için koruma sağlayacak.

TARİFE KARŞILAŞTIRMASI ARTIK E-DEVLET'TE

BTK'nın hayata geçirdiği "Tarife Karşılaştırma" hizmetiyle vatandaşlar, e-Devlet üzerinden operatörlerin sunduğu tarifeleri karşılaştırabilecek. Kullanıcılar, bağlantı hızı, taahhüt süresi, ek avantajlar ve ödeme seçenekleri gibi kriterleri tek platform üzerinden analiz edebilecek.

5G DÖNEMİNE DENGELİ GEÇİŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte 5G'ye geçiş sürecinde hem fiyat istikrarı hem de rekabet dengesi korunacak. BTK'nın aldığı önlemler, operatörlerin maliyet gerekçesiyle fahiş zam yapmasının önüne geçerken, vatandaşın bütçesini de koruyacak. 2026 itibarıyla Türkiye, 5G teknolojisine dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat politikasıyla adım atacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDüsünür:

Cinde binlerce insanin bayilmasinin arkadasinda 5G cikti 5G sandigimiz kadar masum gorulmuyor. 5G kullanicilari evlenirnde bitki bulundursun bahcesi olanlar agac diksin. Modemlerinizi gece yatarken kapatin. Telefonlariniz bas ucundanuzda durmasin. 5G dalgalarini kiracak tek sey agaclardir. Agaclar olmazsa 5G bize neler yapabilir sizlerde tahmin edebilirsiniz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇetin Yılmaz:

Gıda sektörüne de üst sınır getirilsin. Aynı üründe marketler arası uçurum var. İsteyince oluyor. Enflasyonun da önüne geçilmiş olur. Halk da rahatlar. Nokta

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa:

ortalama 40mb İnternet sağlanıyor türkiye de. 100 mb 500mb internetler hayali olarak sağlanıyor. alt yapı tamamen fiyasko halde. paket alanlara tavsiyem 50mb in üzerinde paket almasın.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Beş kağıtlık SMS üç kagitlik ucretsiz wayfiyen

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
title