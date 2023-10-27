Boston Dynamics, ChatGPT ile robot tur rehberi oluşturuyor

Boston Dynamics'in Spot robotu, ChatGPT ile birlikte tur rehberliği yapacak. Spot, odaları tanıtacak ve soruları yanıtlayacak şekilde programlanıyor.

Robotlar yavaş yavaş artık hayatımızın her köşesine yerleşiyor. Yetenekleriyle insanları şaşırtmaya devam ediyor. Boston Dynamics'in Spot robotu şaşırtıcı çevikliğiyle herkesi etkilemeyi başardı. Artık yepyeni bir görevi daha var. Artık oldukça iyi bir tur rehberi olacak. Bu konuda da en büyük destekçisi ise ChatGPT. Artık her yerde olan ChatGPT robot teknolojisinde de adından söz ettirmeyi başardı. İşte detaylar…

Boston Dynamics, robot tur rehberi oluşturmak için ChatGPT'yi kullanıyor!

OpenAI'nin sohbet robotu ChatGPT'nin yeteneklerini bilmeyen yoktur. Boston Dynamics mühendisleri, üretken yapay zeka araçlarının robot köpeğiyle nasıl kullanılabileceğini keşfetmek için araştırmalara başladılar. Mühendisler, yakın zamanda teknolojiyi kullanarak bir tur rehberi oluşturmaya karar verdi.

Boston Dynamics'in baş yazılım mühendisi Matt Klingensmith, "Bunun gibi teknolojileri robotik için nasıl kullanabileceğinizi görmek istiyorduk." diyor.

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Ekip başlangıç olarak Boston Dynamics'in tur rehberliği yapacak olan Spot'tan odaları tanıtmasını istedi. Bunun için ise büyük bir hazırlık yaptı. Hazırlıkların bir parçası olarak ekip, Spot'a ziyaret edilecek her odanın adını belirten kısa bir senaryo ve odanın amacını açıklayan tek bir cümle verdi.

Spot daha sonra bu verileri yerleşik kameralarından gelen görüntülerle birleştirdi. Ardından onu "görsel soru yanıtlama modeli" olarak bilinen bir modelden geçirdi. Böylece neye baktığı hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor. Bu sayede daha ayrıntılı bir sözlü yanıt sunabiliyor.

Klingensmith, "Böylece çılgın kişilikler ortaya çıkacak. Gördüklerinin arka planını da dahil edecek, gördükleri şeyleri yeniden yorumlayacak. Bu inanılmaz bir çalışma." dedi.

Yazılım mühendisi bazı yanıtlara kendisinin de şaşırdığını söyledi. Örneğin, Spot'tan kendisine ebeveynlerini göstermesini istediğinde, robot onu Boston Dynamics'in robot sergisindeki Spot'un eski bir versiyonuna götürdü.

Robotlar yavaş yavaş dünyamızı ele geçiriyor. Üretken yapay zeka sayesinde gelecekte bazı meslekler yalnızca tarih kitaplarında yer alacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.